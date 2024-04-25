Огнеборцы спасли 11 человек при пожаре в екатеринбургской пятиэтажке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на Таганской в Екатеринбурге вспыхнул пожар, тушить который приезжали 14 спасателей на четырёх спецмашинах.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар сопровождался сильным задымлением. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 45 человек, из которых 15 – дети. Однако ещё 11 человек, в том числе 5 детей, оказались отрезаны дымом. Их огнеборцы вывели на улицу при помощи спасательных устройств.Потушить огонь удалось на площади 10 квадратных метров. В ходе происшествия пострадал один человек, сообщили в МЧС.