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Огнеборцы спасли 11 человек при пожаре в екатеринбургской пятиэтажке
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне вечером в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на Таганской в Екатеринбурге вспыхнул пожар, тушить который приезжали 14 спасателей на четырёх спецмашинах.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар сопровождался сильным задымлением. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 45 человек, из которых 15 – дети. Однако ещё 11 человек, в том числе 5 детей, оказались отрезаны дымом. Их огнеборцы вывели на улицу при помощи спасательных устройств.
Потушить огонь удалось на площади 10 квадратных метров. В ходе происшествия пострадал один человек, сообщили в МЧС.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар сопровождался сильным задымлением. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 45 человек, из которых 15 – дети. Однако ещё 11 человек, в том числе 5 детей, оказались отрезаны дымом. Их огнеборцы вывели на улицу при помощи спасательных устройств.
Потушить огонь удалось на площади 10 квадратных метров. В ходе происшествия пострадал один человек, сообщили в МЧС.
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