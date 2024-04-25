В Свердловской области за сутки поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима





– рассказали в свердловском департаменте информполитики. «В частности, обнаружены уральцы, которые разжигали мангалы на территории Карасье-Озёрского лесного парка, в Екатеринбургском лесопарковом лесничестве и Шарташском лесном парке. В ходе патрулирований также выявлено нарушение правил пожарной безопасности на территории, прилегающей к лесному фонду Ирбитского лесничества – складирование мусора возле стены леса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ходе вчерашнего совместного рейда сотрудников МЧС, лесничеств и полиции с органами местного самоуправления в Свердловской области составили 23 протокола из-за нарушений особого противопожарного режима.Там также напомнили, что в период особого противопожарного режима не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Подчеркивается, что разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом нельзя даже на собственном участке.Для граждан, нарушающих режим, предусмотрен штраф – от 10 до 20 тысяч рублей, а виновников пожара – от 40 до 50 тысяч рублей.