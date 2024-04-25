Возрастное ограничение 18+
«Бессмертный полк» в Свердловской области пройдёт в онлайн-формате
Фото: Ирина Смирнова
Жителям Свердловской области предлагают принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Она будет проходить с 1 по 12 мая, сообщает департамент информполитики региона.
Присоединиться к онлайн-формату акции можно, разместив фотографию героя семьи на своей личной странице в социальных сетях с указанием имени, годов жизни, рассказом о боевом пути и хэштегом #нашБессмертныйполк. Отмечается, что все рассказы будут собраны в течение года на сайте акции. Ещё один вариант, который предлагают местные власти, – сделать свою фотографию с портретом героя семьи и опубликовать под хэштегом #героиснами. Видеоколлаж с фотографиями также обещают разместить на интернет-ресурсах Бессмертного полки. Третий способ, который предлагают свердловчанам, самый простой: заменить аватар личной страницы портретом своего героя.
Напомним, что шествие «Бессмертного полка» отметили «из-за угроз общественной безопасности».
Присоединиться к онлайн-формату акции можно, разместив фотографию героя семьи на своей личной странице в социальных сетях с указанием имени, годов жизни, рассказом о боевом пути и хэштегом #нашБессмертныйполк. Отмечается, что все рассказы будут собраны в течение года на сайте акции. Ещё один вариант, который предлагают местные власти, – сделать свою фотографию с портретом героя семьи и опубликовать под хэштегом #героиснами. Видеоколлаж с фотографиями также обещают разместить на интернет-ресурсах Бессмертного полки. Третий способ, который предлагают свердловчанам, самый простой: заменить аватар личной страницы портретом своего героя.
Напомним, что шествие «Бессмертного полка» отметили «из-за угроз общественной безопасности».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Фильм с переводом на жестовый язык покажут в Екатеринбурге в рамках инклюзивного фестиваля «Мы услышим»
22 апреля 2024
22 апреля 2024
К памятнику Ельцина в Екатеринбурге возложили цветы
23 апреля 2024
23 апреля 2024