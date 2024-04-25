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«Бессмертный полк» в Свердловской области пройдёт в онлайн-формате

15.54 Понедельник, 29 апреля 2024
Фото: Ирина Смирнова
Жителям Свердловской области предлагают принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Она будет проходить с 1 по 12 мая, сообщает департамент информполитики региона.

Присоединиться к онлайн-формату акции можно, разместив фотографию героя семьи на своей личной странице в социальных сетях с указанием имени, годов жизни, рассказом о боевом пути и хэштегом #нашБессмертныйполк. Отмечается, что все рассказы будут собраны в течение года на сайте акции. Ещё один вариант, который предлагают местные власти, – сделать свою фотографию с портретом героя семьи и опубликовать под хэштегом #героиснами. Видеоколлаж с фотографиями также обещают разместить на интернет-ресурсах Бессмертного полки. Третий способ, который предлагают свердловчанам, самый простой: заменить аватар личной страницы портретом своего героя.

Напомним, что шествие «Бессмертного полка» отметили «из-за угроз общественной безопасности».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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20:14 Новые бесплатные туалеты для общественного пользования появились в Екатеринбурге
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17:09 В свердловском посёлке Билимбай мать ударила дочку кочергой
16:48 В Верхней Туре осуждённые на исправительные работы убрались на городском кладбище
15:54 «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдёт в онлайн-формате
15:05 В Екатеринбурге школьница на электросамокате врезалась в прохожего и сломала нос
14:00 В Первоуральске мужчина прыгнул на «Газель», чтобы остановить нетрезвого водителя
13:38 В Екатеринбурге на Уралмаше три агрессивных пса нападают на маленьких собак и их хозяев
12:46 Под Асбестом частный автобус сбил пенсионера
11:42 Прокуратура заинтересовалась детсадом в Екатеринбурге, где воспитательница пнула ребёнка
10:43 Два человека пострадали в ДТП на ЕКАД
09:58 В Свердловской области вновь похолодало
17:38 Шутливые скетчи краснотурьинских фельдшеров набирают просмотры в соцсети
17:36 Пиарщику Ярославу Ширшикову в екатеринбургском СИЗО присвоили «зеленую метку»
16:38 Суд арестовал на 15 суток жителя Березовского за историю в телеграме
16:36 Федеральная трасса под Екатеринбургом оказалась перекрыта из-за упавшего дерева
14:15 Литературный квартал открыл сезон пеших экскурсии в Екатеринбурге
13:18 В Екатеринбурге состоится благотворительный забег Ural Legal Run
13:08 Осталось два дня до завершения голосования за благоустройство екатеринбургских парков
12:48 В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о массовых проверках в выходные
11:59 Житель Режа, спасенный медиками, пришел работать в скорую помощь, чтобы помогать людям
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