Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на ЖБИ нашли изнасилованную кошку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 29 апреля, в Екатеринбурге жильцы дома на Сыромолотова, 7 обнаружили в своём подъезде изнасилованную кошку. Такой вывод о её состоянии сделали ветеринарные врачи, изучив увечья.
Об этом местная жительница рассказала порталу «Е1». По её словам, в районе ануса у кошки всё было всё сильно изучено и порвано. Так как животное находилось на грани смерти, горожанка вместе с ветврачами приняла решение усыпить кошку.
Сначала жильцы дома решили, что над кошкой надругался тот человек, который принёс её в подъезд, однако позже выяснилось, что животное принесла сотрудница алкогольного магазина, которая заявила, что к совершенным над животным зверствам она отношения не имеет. По её словам, кошку в магазин кто-то подкинуть, однако оставить животное там сотрудники не могли, так как к ним иногда приходили покупатели с собаками, и они не знали, чем это может обернуться. Девушка рассказала, что одна из покупательниц предложила отнести животное в подвал, где, с её слов, жили другие кошку. В итоге сотрудники магазина решили так и поступить.
Теперь в ситуации разбирается полиция. Информацию зарегистрировали в отделе полиции №2.
Об этом местная жительница рассказала порталу «Е1». По её словам, в районе ануса у кошки всё было всё сильно изучено и порвано. Так как животное находилось на грани смерти, горожанка вместе с ветврачами приняла решение усыпить кошку.
Сначала жильцы дома решили, что над кошкой надругался тот человек, который принёс её в подъезд, однако позже выяснилось, что животное принесла сотрудница алкогольного магазина, которая заявила, что к совершенным над животным зверствам она отношения не имеет. По её словам, кошку в магазин кто-то подкинуть, однако оставить животное там сотрудники не могли, так как к ним иногда приходили покупатели с собаками, и они не знали, чем это может обернуться. Девушка рассказала, что одна из покупательниц предложила отнести животное в подвал, где, с её слов, жили другие кошку. В итоге сотрудники магазина решили так и поступить.
Теперь в ситуации разбирается полиция. Информацию зарегистрировали в отделе полиции №2.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Уралмаше три агрессивных пса нападают на маленьких собак и их хозяев
29 апреля 2024
29 апреля 2024
Жильцы разваливающегося дома в свердловском посёлке Вересковый требуют признать его непригодным
24 апреля 2024
24 апреля 2024