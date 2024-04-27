В свердловском посёлке Билимбай мать ударила дочку кочергой

– рассказала тётя девочки.

«Мать пьёт давно и часто. Дети жалуются на сборы в квартире пьяных компаний и прочее. По рассказам девочки, ей прилетает уже не первый раз. Я сегодня позвонила ее отцу, он должен приехать к дочке и поехать с ней в больницу. У ребёнка болит рука, она опухла»,