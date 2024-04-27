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В свердловском посёлке Билимбай мать ударила дочку кочергой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в посёлке Билимбай Первоуральского городского округа мать ударила свою собственную дочь кочергой.
Об этом тётя девочки по папиной линии сообщила изданию «Инцидент Екатеринбург». По её словам, о произошедшем ей рассказала племянница, а она сообщала об этом в полицию. Вот только реакция правоохранительных органов её не устроила. Она возмутилась тем, что полицейские после беседы с девочкой и её матерью, отпустили женщину домой. По её словам, у той есть ещё двое несовершеннолетних детей, за безопасность которых она беспокоится.
Она также сообщила, что сегодня уже ездила в дежурную часть в Первоуральск. Так ей пообещали, что с ней свяжутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Об этом тётя девочки по папиной линии сообщила изданию «Инцидент Екатеринбург». По её словам, о произошедшем ей рассказала племянница, а она сообщала об этом в полицию. Вот только реакция правоохранительных органов её не устроила. Она возмутилась тем, что полицейские после беседы с девочкой и её матерью, отпустили женщину домой. По её словам, у той есть ещё двое несовершеннолетних детей, за безопасность которых она беспокоится.
«Мать пьёт давно и часто. Дети жалуются на сборы в квартире пьяных компаний и прочее. По рассказам девочки, ей прилетает уже не первый раз. Я сегодня позвонила ее отцу, он должен приехать к дочке и поехать с ней в больницу. У ребёнка болит рука, она опухла»,
– рассказала тётя девочки.
Она также сообщила, что сегодня уже ездила в дежурную часть в Первоуральск. Так ей пообещали, что с ней свяжутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
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