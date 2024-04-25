Смошенничавший на многие миллионы рублей екатеринбуржец отправится в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К реальному сроку пребывания в исправительной колонии приговорили лже-предпринимателя из Екатеринбурга. Он «кинул» несколько компаний на сумму, превысившую 12 миллионов рублей.Иные люди идут на преступление, чтобы раздобыть денег на пропитание, а екатеринбуржец 1973 года рождения придумал мошенничать сразу ради продуктов. Он представлялся компаниям предпринимателем, который занимается поставками еды в рестораны. Заключив с ними дистанционно договоры, он дожидался товара, но платить за него отказывался. Когда же поставщики пытались связаться с ним, начиналась игра в прятки.При помощи такой нехитрой, но наглой схемы, преступник выманивал из трёх компаний продовольствие больше года — с лета 2021 года по осень 2022-го. Ущерб от его деятельности составил более 12 миллионов рублей. Но, сколько верёвочке ни виться…Судили мошенника в Кировском районном суде Екатеринбурга по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, в особо крупном размере»). Приговор — 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В законную силу он ещё не вступил, — уточняя прокуратура Свердловской области.