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На Широкой Речке в Екатеринбурге в минувшие выходные убили лабрадора
Фото из соцсетей
Своим горем поделились с подписчиками соцсетей хозяева лабрадора, живущие в микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге. В минувшие выходные их собаки не стало.
История, к сожалению, банальная по нынешним временам. Хозяева вывели питомца на прогулку, а по возвращении домой собаке стало плохо. «Она потеряла координацию, начала громко лаять и метаться по квартире. Спустя полтора часа в судорогах и мучениях, не доехав до ветеринарки, она умерла», — пишет хозяйка животного.
По свидетельствам местных жителей, на поле, где гуляла собака, незадолго до этого видели мужчину с пакетом, который разбрасывал что-то. С поля подозрительный незнакомец возвращался уже с пустым пакетом.
Многих жителей Широкой Речки история с отравлением лабрадора серьёзно напугала. У кого-то есть свои питомцы, а поле, о котором идёт речь, — традиционное место для выгула собак. Но в комментариях к посту об убийстве лабрадора в ВК-группе «Широкая Речка Екатеринбург» помимо слов ужаса, возмущения и сочувствия можно встретить и такие, которые вызывают подозрения — уж не сам ли отравитель их писал. В них действия (к слову, противозаконные) оправдывают тем, что «шавки всё загадили», и делаются попытки «перевести стрелки»: «если собака что-то не то съела, виноват только хозяин». Меж тем, напоминаем не в первый уже раз, что разбрасывание ядовитых веществ в публичных местах с целью отравить животных — противозаконные действия и человек, который это делает, рискует попасть сразу под несколько статей УК РФ.
История, к сожалению, банальная по нынешним временам. Хозяева вывели питомца на прогулку, а по возвращении домой собаке стало плохо. «Она потеряла координацию, начала громко лаять и метаться по квартире. Спустя полтора часа в судорогах и мучениях, не доехав до ветеринарки, она умерла», — пишет хозяйка животного.
По свидетельствам местных жителей, на поле, где гуляла собака, незадолго до этого видели мужчину с пакетом, который разбрасывал что-то. С поля подозрительный незнакомец возвращался уже с пустым пакетом.
Многих жителей Широкой Речки история с отравлением лабрадора серьёзно напугала. У кого-то есть свои питомцы, а поле, о котором идёт речь, — традиционное место для выгула собак. Но в комментариях к посту об убийстве лабрадора в ВК-группе «Широкая Речка Екатеринбург» помимо слов ужаса, возмущения и сочувствия можно встретить и такие, которые вызывают подозрения — уж не сам ли отравитель их писал. В них действия (к слову, противозаконные) оправдывают тем, что «шавки всё загадили», и делаются попытки «перевести стрелки»: «если собака что-то не то съела, виноват только хозяин». Меж тем, напоминаем не в первый уже раз, что разбрасывание ядовитых веществ в публичных местах с целью отравить животных — противозаконные действия и человек, который это делает, рискует попасть сразу под несколько статей УК РФ.
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