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Суд признал незаконным отказ в регистрации инициативной группы референдума по вопросу строительства мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: Вечерние ведомости
Сысертский районный суд признал незаконным отказ в регистрации инициативной группы референдума по вопросу строительства мусорного полигона.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» сообщил юрист Иван Волков, представлявший интересы сысертчан, суд постановил зарегистрировать инициативную группу.
Напомним, жители Сысертского городского округа ещё 1 февраля подали обращение в районную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать инициативою группу по проведению референдума, касающегося вопроса строительства мусорного полигона на юге района, но Сысертский избирком не стал их регистрировать, усмотрев ошибки в паспортных данных.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» сообщил юрист Иван Волков, представлявший интересы сысертчан, суд постановил зарегистрировать инициативную группу.
Напомним, жители Сысертского городского округа ещё 1 февраля подали обращение в районную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать инициативою группу по проведению референдума, касающегося вопроса строительства мусорного полигона на юге района, но Сысертский избирком не стал их регистрировать, усмотрев ошибки в паспортных данных.
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