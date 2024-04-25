Дому Погудина в Екатеринбурге исполнилось 130 лет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дому мещанина Погудина, расположенному на улице Горького в Екатеринбурге, в этом году исполнилось 130 лет. Он был построен в самом конце 19-го века по проекту военного инженера Василия Коновалова.Дом Погудина — это одноэтажное строение из кирпича, строительство которого было завершено в 1894 году. У здания есть полуподвальное помещение с окнами, а сверху оно покрыто вальмовой кровлей (то есть, крышей с четырьмя скатами треугольной формы). Парадный вход в дом снабжён козырьком на кованных кронштейнах, а отделка фасадов строения выполнена фигурной кирпичной кладкой. Внутри здания сохранились многие первоначальные элементы — филенчатые двери и лепные плафоны на первом этаже, а также угловые печи.Дом с самого начала был предназначен для проживания Ивана Погудина, екатеринбургского хлеботорговца. Сейчас в старинном особняке проводят различные мероприятия, от корпоративных вечеринок до выставок. Помещение можно арендовать и для свадеб.Официальный портал Екатеринбург.РФ напомнил, что в 2024 году солидные юбилеи отмечают и несколько других знаковых построек города. Так, 110 лет исполнилось зданию спортивно-технического клуба, и 90 — комплексу зданий, известному екатеринбуржцам под названием «Городок чекистов».