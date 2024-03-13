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Свердловский облсуд отменил штраф за одиночный пикет отцу Миши Бахтина со СМА
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд прекратил административное дело в отношении Дмитрия Бахтина, отца маленького Миши со СМА, за одиночный пикет возле здания полпредства с обращением к Владимиру Путину, посещавшему в тот день Екатеринбург.
В плакате, с которым выходил отец ребёнка, содержалось обращение к Путину с просьбой помочь спасти сына, который нуждается в жизненно необходимом лекарстве от СМА. На Бахтина составил протокол за нарушение правил проведения акции, и в тот же день в срочном порядке рассмотрели его дело в Ленинском районном суде, который назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Сегодня, 21 марта, судья Илья Григорьев прекратил административное дело в отношении Дмитрия Бахтина. Об этом сообщает It's My City со ссылкой на юриста семьи Юлию Липинскую.
Напомним, что проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол – негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.
В плакате, с которым выходил отец ребёнка, содержалось обращение к Путину с просьбой помочь спасти сына, который нуждается в жизненно необходимом лекарстве от СМА. На Бахтина составил протокол за нарушение правил проведения акции, и в тот же день в срочном порядке рассмотрели его дело в Ленинском районном суде, который назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Сегодня, 21 марта, судья Илья Григорьев прекратил административное дело в отношении Дмитрия Бахтина. Об этом сообщает It's My City со ссылкой на юриста семьи Юлию Липинскую.
Напомним, что проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол – негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.
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