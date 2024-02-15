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Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Родители маленького Миши Бахтина, страдающего редким генетическим заболеванием СМА, выиграли суд у свердловского Минздрава, пытавшегося через суд снять с себя обязанность, обеспечивать ребёнка лекарством.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика, Яна Бахтина, суд встал на сторону их сына. Просьбу Минздрава признать исполнительное производство, обязывающее предоставлять ребёнку препарат, который ему жизненно необходим, незаконным судья оставила без удовлетворения.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Вчера отца мальчика – Дмитрия Бахтина другой суд в Екатеринбурге оштрафовал на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акций протеста. Бахтин вышел вчера к зданию полпредства и обратился к Путину с просьбой спасти своего сына.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика, Яна Бахтина, суд встал на сторону их сына. Просьбу Минздрава признать исполнительное производство, обязывающее предоставлять ребёнку препарат, который ему жизненно необходим, незаконным судья оставила без удовлетворения.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Вчера отца мальчика – Дмитрия Бахтина другой суд в Екатеринбурге оштрафовал на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акций протеста. Бахтин вышел вчера к зданию полпредства и обратился к Путину с просьбой спасти своего сына.
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