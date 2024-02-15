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Вставшего в Екатеринбурге в одиночный пикет мужчину оштрафовали
Фото предоставила Яна Бахтина
Стало известно решение суда, который экстренно, в спешном порядке рассмотрел дело Дмитрия Бахтина. Отца больного редким генетическим заболеванием ребёнка оштрафовали.
Десять тысяч рублей штрафа должен заплатить отец «спинальника» Миши Бахтина за то, что вышел сегодня с плакатом к зданию полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Никакой политики — на плакате было лишь обращение к президенту со словами «Спасите жизнь ребёнка, обеспечьте лекарством». Но сначала полицейские, а за ними и судья Ленинского районного суда решили, что мужчина нарушает правила пикетирования. Теперь Дмитрий Бахтин должен выплатить 10 тысяч рублей.
Пикет и задержание Дмитрия Бахтина возле здания полпредства происходили сегодня днём. И то, и другое связано было с приездом в уральскую столицу верховного чиновника страны. Уралец уже не первый год пытается добиться лечения для своего маленького сына, которому поставлен диагноз «спинально-мышечная атрофия (СМА) 1-го типа». Мальчику отказывают в лечении даже после того, как при помощи всенародных сборов удалось собрать немалую сумму на дорогостоящее лекарство.
Десять тысяч рублей штрафа должен заплатить отец «спинальника» Миши Бахтина за то, что вышел сегодня с плакатом к зданию полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Никакой политики — на плакате было лишь обращение к президенту со словами «Спасите жизнь ребёнка, обеспечьте лекарством». Но сначала полицейские, а за ними и судья Ленинского районного суда решили, что мужчина нарушает правила пикетирования. Теперь Дмитрий Бахтин должен выплатить 10 тысяч рублей.
Пикет и задержание Дмитрия Бахтина возле здания полпредства происходили сегодня днём. И то, и другое связано было с приездом в уральскую столицу верховного чиновника страны. Уралец уже не первый год пытается добиться лечения для своего маленького сына, которому поставлен диагноз «спинально-мышечная атрофия (СМА) 1-го типа». Мальчику отказывают в лечении даже после того, как при помощи всенародных сборов удалось собрать немалую сумму на дорогостоящее лекарство.
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Вышедшего на одиночный пикет к полпредству в Екатеринбурге Дмитрия Бахтина задержали
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Дмитрий Бахтин вышел на пикет к полпредству в Екатеринбурге с обращением к Владимиру Путину
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