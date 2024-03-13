Доля пользователей Telegram в Екатеринбурге достигла 64%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбург оказался на втором месте среди российских городов-миллионников с самой большой долей горожан, которые пользуются Telegram. Доля местных жителей, которые пользуются данным мессенджером, составила 64%.Такой же результат у Краснодара, который вместе с уральской столицей, уступил первое место Казани и Санкт-Петербургу с долей пользователей Telegram в 65%. На третьем месте оказалась Уфа (62%), на четвертом Новосибирск – (61%), и на пятом Москва (60%). Такие данные привели «Вечерним ведомостям» аналитики МТС Ads.В конце четвертого квартала 2023 года число пользователей мессенджера превысило 85 миллионов человек, что на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*.Больше 70% пользователей Telegram пользуются им активно. В последнем квартале минувшего года 63% абонентов использовали мессенджер больше 25 раз в месяц. Ещё 8% пользователей заходили в приложение от 15 до 25 раз. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.Отмечается, что с момента блокировки соцсетей в марте 2022 года, ежемесячное количество пользователей Instagram* снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77% при сравнении показателей февраля 2022 года и декабря 2023 года. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе в Telegram, ежемесячное количество пользователей которого с марта 2022 года выросло более, чем на 30%.Эксперты связывают это с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая даёт возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.