Возрастное ограничение 18+
Жительница деревни, рядом с которой хотят строить мусорный полигон, вышла с пикетом к свердловскому губернатору
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге, у резиденции губернатора Свердловской области, сегодня вновь прошёл пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском городском округе. Жители округа уже не в первый раз встают в пикеты у входа в резиденцию Евгения Куйвашева на улице Пушкина, на этот раз с плакатом «Руки прочь от сысертских деревень» вышла пожилая женщина, жительница деревни Верхняя Боёвка.
По её словам, она вышла в пикет, чтобы поддержать Сысертский район. Женщина рассказала, что родилась, училась и выросла в деревне Верхняя Боёвка, расположенной вблизи планируемого места размещения полигона, и не хочет, чтобы её природе был нанесён экологический ущерб. Женщина также прочитала на камеру стихи.
Напомним, мусорный полигон или экокластер, как его называют инициаторы проекта, планируют построить на юге Сысертского района структуры бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва, которых часто называют близкими друзьями действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Большинство жителей, судя по результатам публичных слушаний, выступают против проекта. В конце 2023 года областные власти забрали у сысертских депутатов полномочия по изменению Генплана, лишив возможности противодействовать соответствующим изменениям в главный градостроительный документ округа (для строительства полигона необходимо сменить категорию земель — с сельхозназначения на промышленные объекты). После этого жители и часть депутатов стали инициировать местный референдум по вопросу строительства полигона, накануне состоялось повторное собрание инициативной группы референдума.
По её словам, она вышла в пикет, чтобы поддержать Сысертский район. Женщина рассказала, что родилась, училась и выросла в деревне Верхняя Боёвка, расположенной вблизи планируемого места размещения полигона, и не хочет, чтобы её природе был нанесён экологический ущерб. Женщина также прочитала на камеру стихи.
Напомним, мусорный полигон или экокластер, как его называют инициаторы проекта, планируют построить на юге Сысертского района структуры бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва, которых часто называют близкими друзьями действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Большинство жителей, судя по результатам публичных слушаний, выступают против проекта. В конце 2023 года областные власти забрали у сысертских депутатов полномочия по изменению Генплана, лишив возможности противодействовать соответствующим изменениям в главный градостроительный документ округа (для строительства полигона необходимо сменить категорию земель — с сельхозназначения на промышленные объекты). После этого жители и часть депутатов стали инициировать местный референдум по вопросу строительства полигона, накануне состоялось повторное собрание инициативной группы референдума.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сысертцы вновь собрались для подачи заявки на референдум о судьбе мусорного полигона в своём районе
03 марта 2024
03 марта 2024
Жительницу Среднеуральска выдали замуж без её ведома
26 февраля 2024
26 февраля 2024