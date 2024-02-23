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Сысертцы вновь собрались для подачи заявки на референдум о судьбе мусорного полигона в своём районе
Фото: предоставлено «Вечерним ведомостям» инициативной группой
На базе «Иволга» в селе Кадниково сегодня прошло повторное собрание инициативной группы по проведению местного референдума. Вопрос на референдум поставлен тот же, что и во время первого собрания — размещение на территории Сысертского городского округа объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как показали публичные слушания, прошедшие в конце 2023 года, большинство сысертцев против появления подобного объекта.
Количество членов инициативной группы при этом возросло по сравнению с первым собранием почти на сотню — теперь их 232 человека, сообщил veved.ru один из её участников.
Все решения на заседании инициативной группы были приняты единогласно, добавили её участники.
Напомним, первую заявку на проведение референдума Сысертская ТИК отклонила — сославшись на некорректные персональные данные ряда её участников. При этом жители Сысертского округа не согласились с этим решением и оспаривают его в суде. Вторая заявка на референдум была запущена параллельно, отказываться от борьбы за признание незаконным первого отказа сысертцы не намерены, заявляли «Вечерним ведомостям» активисты.
Напомним, мусорный полигон или экокластер, как его называют инициаторы проекта, планируют построить близ деревни Андреевка структуры, бенефициарами которых являются известные бизнесмены Артём Биков и Алексей Бобров.
Количество членов инициативной группы при этом возросло по сравнению с первым собранием почти на сотню — теперь их 232 человека, сообщил veved.ru один из её участников.
Местные жители все больше и больше сплочаются и не намерены отступать и отдавать сельхозземли для их уничтожения в чистом аграрном Сысертском районе
— говорится в группе «Щит малой Родины»
Все решения на заседании инициативной группы были приняты единогласно, добавили её участники.
Напомним, первую заявку на проведение референдума Сысертская ТИК отклонила — сославшись на некорректные персональные данные ряда её участников. При этом жители Сысертского округа не согласились с этим решением и оспаривают его в суде. Вторая заявка на референдум была запущена параллельно, отказываться от борьбы за признание незаконным первого отказа сысертцы не намерены, заявляли «Вечерним ведомостям» активисты.
Напомним, мусорный полигон или экокластер, как его называют инициаторы проекта, планируют построить близ деревни Андреевка структуры, бенефициарами которых являются известные бизнесмены Артём Биков и Алексей Бобров.
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