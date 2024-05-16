«Мотив» предупредил свердловчан о звонках от мошенников





– говорится в сообщении. «В настоящее время мошенники ведут обзвон абонентов компании, представляясь сотрудниками "Мотива". Целью является захват вашего доступа на сайт "Госулсуги". Обращаем внимание, что пользовательское соглашение бессрочно, и не требует продления!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Оператор сотовой связи «Мотив» разослал жителям Свердловской области предупреждение о массовом обзвоне мошенников, которые представляются сотрудниками компании, пытаясь получить доступ к личным данным.Сообщения от оператора свердловчанам стали приходить ещё вчера. Сегодня официальная рассылка продолжалась. Людей призывают к бдительности.