Возрастное ограничение 18+
«Мотив» предупредил свердловчан о звонках от мошенников
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Оператор сотовой связи «Мотив» разослал жителям Свердловской области предупреждение о массовом обзвоне мошенников, которые представляются сотрудниками компании, пытаясь получить доступ к личным данным.
Сообщения от оператора свердловчанам стали приходить ещё вчера. Сегодня официальная рассылка продолжалась. Людей призывают к бдительности.
Сообщения от оператора свердловчанам стали приходить ещё вчера. Сегодня официальная рассылка продолжалась. Людей призывают к бдительности.
«В настоящее время мошенники ведут обзвон абонентов компании, представляясь сотрудниками "Мотива". Целью является захват вашего доступа на сайт "Госулсуги". Обращаем внимание, что пользовательское соглашение бессрочно, и не требует продления!»,
– говорится в сообщении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию