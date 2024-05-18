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Убитую на Уралмаше сотрудницу «Сбербанка» зарезал бывший муж
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Мужчиной, который сегодня зарезал девушку на Уралмаше, оказался бывший муж. Это произошло в 12.16 напротив отделения «Сбербанка», где работала убитая. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказала «Четвёртому каналу» подруга погибшей, у девушки был конфликт с бывшим мужем, с которым она развелась в прошлом году. Несмотря на развод и то, что девушка нашла нового мужчину, экс-супруг преследовал её, сказали близкие убитой. И сегодня он пришёл к ней на работу, чтобы выяснить отношения, на улице у них возникла потасовка, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им несколько раз свою бывшую супругу. В результате она скончалась от полученных ран до приезда скорой.
Мужчину уже задержали, по данным Ura.ru, он сам сдался полиции. В МВД сообщили, что его задержали сотрудники ППС в одном из соседних дворов. Также в МВД добавили, что сразу после убийства мужчина пошёл в церковь. Орудие преступления нападавший выбросил, сейчас его ищут.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что задержанный – 1985 года рождения, ранее он был неоднократно судим за причастность к грабежам и мошенничество, в последний раз освободился из колонии Ивделя условно-досрочно в 2007 году. СК уже возбудил в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Убитой было 30 лет, с задержанным у них был общий ребёнок — девятилетняя дочь. Девушка была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.
Как рассказала «Четвёртому каналу» подруга погибшей, у девушки был конфликт с бывшим мужем, с которым она развелась в прошлом году. Несмотря на развод и то, что девушка нашла нового мужчину, экс-супруг преследовал её, сказали близкие убитой. И сегодня он пришёл к ней на работу, чтобы выяснить отношения, на улице у них возникла потасовка, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им несколько раз свою бывшую супругу. В результате она скончалась от полученных ран до приезда скорой.
Мужчину уже задержали, по данным Ura.ru, он сам сдался полиции. В МВД сообщили, что его задержали сотрудники ППС в одном из соседних дворов. Также в МВД добавили, что сразу после убийства мужчина пошёл в церковь. Орудие преступления нападавший выбросил, сейчас его ищут.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что задержанный – 1985 года рождения, ранее он был неоднократно судим за причастность к грабежам и мошенничество, в последний раз освободился из колонии Ивделя условно-досрочно в 2007 году. СК уже возбудил в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Убитой было 30 лет, с задержанным у них был общий ребёнок — девятилетняя дочь. Девушка была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике.
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