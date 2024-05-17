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Глава СК поручил доложить ему об убийстве девушки на Уралмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин попросил доклад о ходе расследования по резонансному уголовному делу об убийстве девушки её бывшим мужем в Екатеринбурге.
Напомним, что убийство произошло вчера днём на Уралмаше. Прямо на глазах прохожих мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую супругу и сбежал. Девушка скончалась на месте до приезда скорой.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что убийство произошло вчера днём на Уралмаше. Прямо на глазах прохожих мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую супругу и сбежал. Девушка скончалась на месте до приезда скорой.
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