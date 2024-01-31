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Екатеринбургскую пенсионерку заподозрили в планах устроить митинг в защиту парка 50-летия ВЛКСМ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к пожилой жительнице Юго-Запада пришли майор полиции из городского УМВД Отар Амоев вместе с участковым Маратом Гайнуллиным и вручили ей документ под названием «предостережение о недопустимости нарушения закона».
По мнению полиции, пенсионерка призывала организовать мероприятие «с целью привлечения внимания общественности к застройке парка 50-лет ВЛКСМ». Сама женщина отрицает планы по организации несогласованных мероприятий и утверждает, что лишь писала в телеграм-чате «Сохраним Парк 50-летия ВЛКСМ» предложения прибегать ко всем возможным законным способам выражения мнения, не содержавшие никакой конкретной информации о проведении мероприятий – времени, места и даты.
В документе полицейские на три страницы перечислили различные законы, которые, по их мнению, может нарушить женщина. И, ссылаясь на закон о прокуратуре, вручили предостережение.
В ноябре полицейские приходили к ещё одной жительнице Юго-Запада, Екатерине Девятьяровой — тогда ей вручили схожее предостережение.
Напомним, два гектара в парке 50-летия ВЛКСМ, которые ранее не включили в границы особо охраняемой природной территории, намерены застроить зданиями для училища олимпийского резерва. На фоне протестов против застройки парка губернатор Евгений Куйвашев исключил екатеринбургский парк 50-летия ВЛКСМ из перечня так называемых «гайд-парков», где можно проводить публичные мероприятия без уведомления властей.
По мнению полиции, пенсионерка призывала организовать мероприятие «с целью привлечения внимания общественности к застройке парка 50-лет ВЛКСМ». Сама женщина отрицает планы по организации несогласованных мероприятий и утверждает, что лишь писала в телеграм-чате «Сохраним Парк 50-летия ВЛКСМ» предложения прибегать ко всем возможным законным способам выражения мнения, не содержавшие никакой конкретной информации о проведении мероприятий – времени, места и даты.
В документе полицейские на три страницы перечислили различные законы, которые, по их мнению, может нарушить женщина. И, ссылаясь на закон о прокуратуре, вручили предостережение.
В ноябре полицейские приходили к ещё одной жительнице Юго-Запада, Екатерине Девятьяровой — тогда ей вручили схожее предостережение.
«Декретница со сломанной ногой и пенсионерка – главные нарушители порядка, по мнению полиции Екатеринбурга»,
– прокомментировала Девятьярова «Вечерним ведомостям» ситуацию с очередным предостережением жителям Юго-Запада, выступающим против застройки парка.
Напомним, два гектара в парке 50-летия ВЛКСМ, которые ранее не включили в границы особо охраняемой природной территории, намерены застроить зданиями для училища олимпийского резерва. На фоне протестов против застройки парка губернатор Евгений Куйвашев исключил екатеринбургский парк 50-летия ВЛКСМ из перечня так называемых «гайд-парков», где можно проводить публичные мероприятия без уведомления властей.
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