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Начальник екатеринбургской полиции оставил свой пост
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник полиции УМВД России по Екатеринбургу полковник полиции Александр Кашигин оставил свою должность. О том, что он подал рапорт об отставке, сообщает «Е1».
Ранее Александр Кашигин опровергал публикации о своём уходе и утверждал, что увольняться не собирается. Официальных комментариев по этому поводу ещё не было.
«К сожалению, в итоге увольнение состоялось. Очень жаль, органы потеряли большого профессионала. Ну и для города в целом конечно же ничего хорошего»,
– написали в близком к мэрии телеграм-каналу.
Ранее Александр Кашигин опровергал публикации о своём уходе и утверждал, что увольняться не собирается. Официальных комментариев по этому поводу ещё не было.
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