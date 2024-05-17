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На Уралмаше убили девушку
Скрин из видео: «Бандитский центр»
На Уралмаше произошло убийство. На улице Победы, 36 обнаружили тело девушки с четырьмя ранениями в грудь. Предположительно, её мог убить знакомый.
Видео с убийством опубликовали в телеграм-канали «Бандитский центр». На записи с камеры видеонаблюдения видно, что между девушкой и, предположительно, молодым человеком происходит какой-то конфликт. Сначала девушка просто толкает парня, но потом он вдруг достает предмет, похожий на нож, и наносит несколько ударов в область живота и груди, а потом убегает.
В полиции и СК инцидент ещё не комментировали.
Видео с убийством опубликовали в телеграм-канали «Бандитский центр». На записи с камеры видеонаблюдения видно, что между девушкой и, предположительно, молодым человеком происходит какой-то конфликт. Сначала девушка просто толкает парня, но потом он вдруг достает предмет, похожий на нож, и наносит несколько ударов в область живота и груди, а потом убегает.
В полиции и СК инцидент ещё не комментировали.
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