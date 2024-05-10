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Первоуральца, пропавшего 2,5 месяца назад, нашли мёртвым
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 33-летнего Дмитрия Хмелёва, жителя Первоуральска, который пропал при загадочных обстоятельствах 2 марта, нашли мёртвым. Его искали 2,5 месяца.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – написали 16 мая под ориентировкой на поиске в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», молодой человек ушёл из дома 1 марта, чтобы купить кроссовки, но не вернулся. На следующей день, 2 марта, он позвонил своей сестре и сообщил, что находится в лесу и что он сильно замерз. Назвать своё местоположение он тогда не смог.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – написали 16 мая под ориентировкой на поиске в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», молодой человек ушёл из дома 1 марта, чтобы купить кроссовки, но не вернулся. На следующей день, 2 марта, он позвонил своей сестре и сообщил, что находится в лесу и что он сильно замерз. Назвать своё местоположение он тогда не смог.
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