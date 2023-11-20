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Екатеринбургские парк 50-летия ВЛКСМ и парк Победы исключили из перечня гайд-парков после протестов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области исключило из перечня гайд-парков екатеринбургские парк 50-летия ВЛКСМ и парк Победы после протестов против застройки «Собачьго парка», которые проходили четыре субботы подряд.
Соответствующее постановление появлюсь на сайте правовой информации. Теперь в Екатеринбурге можно обсуждать общественные вопросы без уведомления администрации только в сквере на проспекте Орджоникидзе.
Отметим, что именно сейчас разгорается протест против очередной застройки парка 50-летия ВЛКСМ – местные жители четыре субботы подряд организовывали акции в защиту парка, которые они проводили в самом парке. И планировали провести крупный митинг в декабре. Теперь власти значительно усложнили им эту задачу. Напомним, уже более года областное министерство общественной безопасности запрещает проводить любые протестные публичные мероприятия, ссылаясь на режим базовой готовности. Накануне был запрещён пикет за сохранение ДК Химмаш.
Соответствующее постановление появлюсь на сайте правовой информации. Теперь в Екатеринбурге можно обсуждать общественные вопросы без уведомления администрации только в сквере на проспекте Орджоникидзе.
Отметим, что именно сейчас разгорается протест против очередной застройки парка 50-летия ВЛКСМ – местные жители четыре субботы подряд организовывали акции в защиту парка, которые они проводили в самом парке. И планировали провести крупный митинг в декабре. Теперь власти значительно усложнили им эту задачу. Напомним, уже более года областное министерство общественной безопасности запрещает проводить любые протестные публичные мероприятия, ссылаясь на режим базовой готовности. Накануне был запрещён пикет за сохранение ДК Химмаш.
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