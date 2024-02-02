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Первоуральскому общественнику грозит штраф за одиночный пикет
Скрин из видео: «Народная команда Первоуральска» / vk.com
Первоуральскому общественнику Максиму Ездакову грозит штраф за одиночный пикет от 10 до 20 тысяч рублей. Сегодня на него составили протокол по статье 20.2 КоАП из-за пикета 14 января в поддержку уволенного участкового Юрия Золотко.
Ему вменили нарушение правил участия в публичных мероприятиях – из-за того, что он стоял слишком близко к зданию УВМД Шали. Для составления административного протокола на Ездакова в Первоуральск приезжал подполковник регионального главка МВД Андрей Клинк. Об этом общественник рассказал «Вечерним ведомостям».
Ранее Максим Ездаков сообщал о том, что его пригласили на опрос по поводу пикета.
Ему вменили нарушение правил участия в публичных мероприятиях – из-за того, что он стоял слишком близко к зданию УВМД Шали. Для составления административного протокола на Ездакова в Первоуральск приезжал подполковник регионального главка МВД Андрей Клинк. Об этом общественник рассказал «Вечерним ведомостям».
Ранее Максим Ездаков сообщал о том, что его пригласили на опрос по поводу пикета.
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