Первоуральский общественник заявил о возможном преследовании после пикета в поддержку экс-участкового из Шали

– сказал общественник.

«Есть информация, что главк МВД настаивает, чтобы меня не только опросили, но и привлекли по административной статье 20.2. часть 2 – нарушение проведения митингов и массовых пикетов. Эта статья подразумевает не только административный штраф, но и арест. Зная нашу систему, я не удивлюсь если мне дадут сутки, а то и 5, может, 10 и 15 по максималке. Я не удивлюсь, если меня увезут в УМВД Шали, посадят до суда, а завтра, в субботу, суд рассмотрит административной протокол и меня задержат и посадят на какое-то время. Ну, ничего страшного. Как говорится, за правду можно и посидеть»,