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Первоуральский общественник заявил о возможном преследовании после пикета в поддержку экс-участкового из Шали
Скрин из видео
Общественник из Первоуральска Максим Ездаков заявил о возможном преследовании из-за его пикета в поддержку бывшего участкового Юрия Золотко, который рассказал о трёх трупах, спрятанных на Шалинском кладбище.
Такое заявление сделал Максим Ездаков на видео, опубликованном в сообществе «Народная команда Первоуральска» и на его личной странице. По его словам, на днях ему позвонили сотрудники шалинского УМВД, чтобы опросить по поводу этого пикета, и сегодня, 2 февраля, они должны приехать для беседы в Первоуральск.
Такое заявление сделал Максим Ездаков на видео, опубликованном в сообществе «Народная команда Первоуральска» и на его личной странице. По его словам, на днях ему позвонили сотрудники шалинского УМВД, чтобы опросить по поводу этого пикета, и сегодня, 2 февраля, они должны приехать для беседы в Первоуральск.
«Есть информация, что главк МВД настаивает, чтобы меня не только опросили, но и привлекли по административной статье 20.2. часть 2 – нарушение проведения митингов и массовых пикетов. Эта статья подразумевает не только административный штраф, но и арест. Зная нашу систему, я не удивлюсь если мне дадут сутки, а то и 5, может, 10 и 15 по максималке. Я не удивлюсь, если меня увезут в УМВД Шали, посадят до суда, а завтра, в субботу, суд рассмотрит административной протокол и меня задержат и посадят на какое-то время. Ну, ничего страшного. Как говорится, за правду можно и посидеть»,
– сказал общественник.
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