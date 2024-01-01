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Марафоном экскурсий отметят Старый новый год в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
Сугубо российский праздник, Старый новый год, в Музее первого президента России Бориса Ельцина отметят тройной экскурсией. Этот экскурсионный марафон будет посвящён новогодней тематике.
Марафон «В Старый новый год» включает в себя три экскурсии по залам музея. Первая из них — «Карнавальный костюм» — начнётся в два часа дня и продолжится около получаса. Научный сотрудник музея Ирина Куницкая расскажет посетителям о том, когда и где зародилась традиция карнавальных вечеринок, какие костюмы были наиболее популярны на отечественных карнавалах в разные исторические периоды.
Экскурсия «Новогодняя кулинария» пройдёт по одноимённой выставке, которая сейчас выставлена в музее Ельцин Центра. От главного специалиста экспозиционно-выставочного отдела Евгении Ананьиной экскурсанты узнают, чем накрывали праздничный стол в императорской семье, в каком веке изобрели сгущёнку, и как менялись праздничные блюда с появлением электрического кухонного оборудования.
В экспозиции можно увидеть, среди прочего, старинные кулинарные книги.
Третья часть экскурсионного марафона напомнит о традиции новогодних обращений. Когда она появилась? Кто и как поздравлял советский, а затем и российский народ с зимними праздниками? Какие трансформации претерпевал этот формат общения руководства страны к народы в разные годы? Расскажет об этом научный сотрудник музея Артём Бардин.
Забронировать билет на марафон экскурсий «В Старый новый год» можно на официальном сайте Ельцин Центра.
Марафон «В Старый новый год» включает в себя три экскурсии по залам музея. Первая из них — «Карнавальный костюм» — начнётся в два часа дня и продолжится около получаса. Научный сотрудник музея Ирина Куницкая расскажет посетителям о том, когда и где зародилась традиция карнавальных вечеринок, какие костюмы были наиболее популярны на отечественных карнавалах в разные исторические периоды.
Экскурсия «Новогодняя кулинария» пройдёт по одноимённой выставке, которая сейчас выставлена в музее Ельцин Центра. От главного специалиста экспозиционно-выставочного отдела Евгении Ананьиной экскурсанты узнают, чем накрывали праздничный стол в императорской семье, в каком веке изобрели сгущёнку, и как менялись праздничные блюда с появлением электрического кухонного оборудования.
В экспозиции можно увидеть, среди прочего, старинные кулинарные книги.
Третья часть экскурсионного марафона напомнит о традиции новогодних обращений. Когда она появилась? Кто и как поздравлял советский, а затем и российский народ с зимними праздниками? Какие трансформации претерпевал этот формат общения руководства страны к народы в разные годы? Расскажет об этом научный сотрудник музея Артём Бардин.
Забронировать билет на марафон экскурсий «В Старый новый год» можно на официальном сайте Ельцин Центра.
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