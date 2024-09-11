Героинового закладчика задержали в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Полицейские города Ревда поймали мужчину за закладкой героинового «клада». При проверке оказалось, что закладчик был многократно судим за другие преступления.Мужчину за подозрительным занятием полицейские заметили на улицах Ревды на прошлой неделе. При нём обнаружили три свёртка, в которых, как выяснилось позже, находился героин. А когда сотрудники ознакомились с содержимым его телефона, то увидели координаторы уже сделанных «закладок». Проехавшись по указанным адресам, они отыскали ещё шесть свёртков с тем же запретным содержимым. В общей сложности изъятый героин потянул более, чем на три грамма.Под тяжестью неопровержимых улик задержанный сознался и даже сказал, что раскаивается. В последнем приходится усомниться, ведь он уже и ранее совершал различные преступления от краж и мошенничества до разбоя. Были в его биографии и схожие случаи с незаконным оборотом наркотиков. За свои 44 года жизни ревдинец несколько раз был судим, а в последний раз вышел из тюрьмы всего год назад. Теперь его ждёт новый срок.