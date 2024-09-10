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Черноисточинскому пруду нанесли ущерб в семь миллионов рублей
Фото: Рамиль Хакимов
Неустановленные негодяи «пошалили» на берегу Черноисточинского пруда с применением строительной техники. «Шалости» эти потянули на семь миллионов рублей убытка по самым скромным подсчётам.
В Нижнем Тагиле ищут организаторов земляных работ на берегу Черноисточинского пруда. Территория эта относится к особо охраняемым землям и находится в границах государственном ландшафтном заказнике областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами». Что не помешало пока неустановленным лицам приехать сюда на машинах со строительной техникой. В результате этот выезда на природу был уничтожен почвенный покров на площади 750 квадратных метров и повреждено пять деревьев. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области оценила нанесённый ущерб в сумму, превышающую семь миллионов рублей.
Материалы проверки переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ («нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»). Личности преступников устанавливаются. Расследование находится на контроле прокуратуры.
В Нижнем Тагиле ищут организаторов земляных работ на берегу Черноисточинского пруда. Территория эта относится к особо охраняемым землям и находится в границах государственном ландшафтном заказнике областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами». Что не помешало пока неустановленным лицам приехать сюда на машинах со строительной техникой. В результате этот выезда на природу был уничтожен почвенный покров на площади 750 квадратных метров и повреждено пять деревьев. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области оценила нанесённый ущерб в сумму, превышающую семь миллионов рублей.
Материалы проверки переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ («нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»). Личности преступников устанавливаются. Расследование находится на контроле прокуратуры.
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