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Черноисточинскому пруду нанесли ущерб в семь миллионов рублей

21.11 Понедельник, 16 сентября 2024
Фото: Рамиль Хакимов
Неустановленные негодяи «пошалили» на берегу Черноисточинского пруда с применением строительной техники. «Шалости» эти потянули на семь миллионов рублей убытка по самым скромным подсчётам.

В Нижнем Тагиле ищут организаторов земляных работ на берегу Черноисточинского пруда. Территория эта относится к особо охраняемым землям и находится в границах государственном ландшафтном заказнике областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами». Что не помешало пока неустановленным лицам приехать сюда на машинах со строительной техникой. В результате этот выезда на природу был уничтожен почвенный покров на площади 750 квадратных метров и повреждено пять деревьев. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области оценила нанесённый ущерб в сумму, превышающую семь миллионов рублей.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ («нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»). Личности преступников устанавливаются. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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