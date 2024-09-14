В Екатеринбурге победили масштабный пожар

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Восемь сотен квадратных метров охватил огонь в сегодняшнем пожаре, произошедшем в Екатеринбурге. Горел заброшенный склад на улице Челюскинцев.Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило около трёх часов дня. По предварительной информации площадь пожара была значительно меньше, чем оказалось фактически. Изначально сообщалось о том, что огонь охватил 250 квадратных метров. И только на месте пожарные увидели, что его площадь почти в четыре раза больше. Огонь успел ослабить конструкцию заброшенного складского помещения, и в какой-то момент кровля целиком обрушилась.На улицу Челюскинцев для тушения огня было направлено семь единиц спецтехники в сопровождении 21 человека личного состава. Они несколько часов боролись с огненной стихией и одолели её в пятом часу вечера. По последним сообщениям от МЧС Свердловской области, на месте происшествия проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Устанавливаются причины возгорания.