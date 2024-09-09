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В поезде Алапаевск-Екатеринбург не хватило мест из-за двух недостающих вагонов
Фото: Владислав Постников
Пассажирам пригородного поезда №6778, курсирующего между Алапаевском и Екатеринбургом, не хватило мест. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.
Сообщается, что проблема возникала из-за того, что поезд выехал на свой маршрут в составе двух вагонов, а не четырёх, как должно было быть изначально. Куда подевались ещё два вагона, предстоит выяснить прокуратуре.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о защите прав пассажиров», – говорится в сообщении ведомства.
В Свердловской пригородной компании Е1 также не стали уточнять, куда делись вагоны, сославшись на технические причины.
Сообщается, что проблема возникала из-за того, что поезд выехал на свой маршрут в составе двух вагонов, а не четырёх, как должно было быть изначально. Куда подевались ещё два вагона, предстоит выяснить прокуратуре.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о защите прав пассажиров», – говорится в сообщении ведомства.
В Свердловской пригородной компании Е1 также не стали уточнять, куда делись вагоны, сославшись на технические причины.
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