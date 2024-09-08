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На берегу Шарташа появился знак «Туточки»
Стоп-кадр видео «Хранителей троп Урала»
Новый дорожный знак с изображением уточки появился в Екатеринбурге на берегу озера Шарташ. Он ничего не запрещает и ни к чему не обязывает. Ну, разве что, обязывает полюбоваться на обитающих здесь водоплавающих.
Шутливый знак «Туточки» уже появлялся в Екатеринбурге — в прошлом году его установил в дендропарке группа местных художников. Знак с силуэтом утки отмечал место на берегу реки Исеть, где часто плавают эти птицы и где можно их подкормить. Теперь аналогичный знак установлен и на берегу Шарташа.
Установкой нового знака озаботилось общественное движение «Клуб друзей Шарташа». В работе активно помогали представители другого общественного движения «Хранители троп Урала».
«Об уточках нужно заботиться. Поэтому устанавливаем знак с указанием того, что тут уточки, и как правильно их кормить. Неправильное кормление уточек приводит к загрязнению озера, ну, и к болезням самих уточек», — пояснил один из инициаторов появления знака «Туточки» на Шарташе.
Процесс установки знака можно увидеть на видео, отснятом «Хранителями троп Урала».
Шутливый знак «Туточки» уже появлялся в Екатеринбурге — в прошлом году его установил в дендропарке группа местных художников. Знак с силуэтом утки отмечал место на берегу реки Исеть, где часто плавают эти птицы и где можно их подкормить. Теперь аналогичный знак установлен и на берегу Шарташа.
Установкой нового знака озаботилось общественное движение «Клуб друзей Шарташа». В работе активно помогали представители другого общественного движения «Хранители троп Урала».
«Об уточках нужно заботиться. Поэтому устанавливаем знак с указанием того, что тут уточки, и как правильно их кормить. Неправильное кормление уточек приводит к загрязнению озера, ну, и к болезням самих уточек», — пояснил один из инициаторов появления знака «Туточки» на Шарташе.
Процесс установки знака можно увидеть на видео, отснятом «Хранителями троп Урала».
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