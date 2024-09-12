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Первую солнечную электростанцию в УрФО запустили в деревне Чекмаш Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Сегодня в Артинском районе была введена в работу новая подстанция 110 кВ «Чекмаш» и три солнечных электростанции (СЭС) общей мощностью 37,9 МВт, сообщили в компании «Россети».
Прогнозная выработка электроэнергии СОС составит около 40 млн кВт*ч в год. В сравнении с гигантами энергетики Свердловской области это относительно немного — так, Белоярская АЭС вырабатывает в год около 8 млрд кВт*ч, а Рефтинская ГРЭС – свыше 21 млрд кВт*ч.
По заявлению министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, Артинская солнечная электростанция – это первый и самый масштабный в УрФО пилотный проект создания источника возобновляемой энергии.
Ранее сообщалось, что для эффективной работы СЭС уровень освещённости должен быть не менее 1000 киловатт-часов на квадратный метр в год. На юге Свердловской области этот показатель составляет 1033 и сравним с уровнем солнечной инсоляции в Германии, которая является одним из мировых лидеров в использовании возобновляемых источников энергии, отмечал гендиректор ООО «Хевел региональная генерация» Михаил Тюняев.
Солнечную электростанцию в Артинском районе планировали ввести в эксплуатацию в 2022 году, однако затем несколько раз откладывали старт. Заявляется, что она сделана полностью из российских комплектующих.
В Уральском регионе уже работают несколько солнечных электростанций, однако до сегодняшнего дня все они были расположены на Южном Урале — в Башкортостане и Оренбургской области.
Прогнозная выработка электроэнергии СОС составит около 40 млн кВт*ч в год. В сравнении с гигантами энергетики Свердловской области это относительно немного — так, Белоярская АЭС вырабатывает в год около 8 млрд кВт*ч, а Рефтинская ГРЭС – свыше 21 млрд кВт*ч.
По заявлению министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, Артинская солнечная электростанция – это первый и самый масштабный в УрФО пилотный проект создания источника возобновляемой энергии.
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Ранее сообщалось, что для эффективной работы СЭС уровень освещённости должен быть не менее 1000 киловатт-часов на квадратный метр в год. На юге Свердловской области этот показатель составляет 1033 и сравним с уровнем солнечной инсоляции в Германии, которая является одним из мировых лидеров в использовании возобновляемых источников энергии, отмечал гендиректор ООО «Хевел региональная генерация» Михаил Тюняев.
Солнечную электростанцию в Артинском районе планировали ввести в эксплуатацию в 2022 году, однако затем несколько раз откладывали старт. Заявляется, что она сделана полностью из российских комплектующих.
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Уральском регионе уже работают несколько солнечных электростанций, однако до сегодняшнего дня все они были расположены на Южном Урале — в Башкортостане и Оренбургской области.
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