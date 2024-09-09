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Про автора самого известного в СССР конфетного фантика расскажут в Белинке
Иллюстрация: Иван Шишкин
Иван Шишкин станет героем очередной лекции из цикла «Живые художники», которую прочтут в Свердловской областной библиотеке имени В.Белинского. Про художника расскажет художница.
Автором лекции, которая называется предельно лаконично «Шишкин» выступает Надежда Маценко, популяризатор изобразительного искусства и культуры, художник, автор телеграм-канала «Надежда в искусстве». Собравшимся она расскажет о том, как изображалась природа в русской живописи до появления Шишкина, этого прославленного пейзажиста. Объяснит, чем шишкинские полотна отличались от работ его предшественников. Разберёт в качестве примеров наиболее известные картины Ивана Шишкина и, наверняка, не обойдёт внимание одно из самых любимых в народе его произведений «Утро в сосновом бору». Эту картину с медвежатами и медведицей широко распространяли в качестве репродукций, кичевых ковриков и даже для оформления шоколадных конфет.
Лекция Надежды Маценко «Шишкин» стоит в планах Белинки в четверговый вечер, 19 сентября. Местом её проведения станет актовый зал на третьем этаже основного здания библиотеки. Вход на лекцию бесплатный, но по регистрации.
Автором лекции, которая называется предельно лаконично «Шишкин» выступает Надежда Маценко, популяризатор изобразительного искусства и культуры, художник, автор телеграм-канала «Надежда в искусстве». Собравшимся она расскажет о том, как изображалась природа в русской живописи до появления Шишкина, этого прославленного пейзажиста. Объяснит, чем шишкинские полотна отличались от работ его предшественников. Разберёт в качестве примеров наиболее известные картины Ивана Шишкина и, наверняка, не обойдёт внимание одно из самых любимых в народе его произведений «Утро в сосновом бору». Эту картину с медвежатами и медведицей широко распространяли в качестве репродукций, кичевых ковриков и даже для оформления шоколадных конфет.
Лекция Надежды Маценко «Шишкин» стоит в планах Белинки в четверговый вечер, 19 сентября. Местом её проведения станет актовый зал на третьем этаже основного здания библиотеки. Вход на лекцию бесплатный, но по регистрации.
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