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В июльском сходе вагонов на Свердловской железной дороге виноваты трещины
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки инцидента, произошедшего в начале июля на Свердловской железной дороге. Тогда на станции Каменск-Уральский сошёл с рельс порожний вагон.
При проведении прокурорской проверки выяснилось, что причиной схода грузового вагона послужила неисправность тормозных колодок в виде трещин на второй и третьей колесных парах. Работник Свердловской железной дороги, на котором лежала ответственность за состояние, в том числе, тормозных колодок, оштрафован.
Кроме того, Уральская транспортная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона Начальнику Свердловской дирекции железной дороги.
Организованная в июле транспортной прокуратурой проверка была направлена на то, чтобы выявить возможные нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Такие проверки устраиваются на железной дороге даже в том случае, если инциденты обходятся без жертв и большого материального ущерба.
При проведении прокурорской проверки выяснилось, что причиной схода грузового вагона послужила неисправность тормозных колодок в виде трещин на второй и третьей колесных парах. Работник Свердловской железной дороги, на котором лежала ответственность за состояние, в том числе, тормозных колодок, оштрафован.
Кроме того, Уральская транспортная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона Начальнику Свердловской дирекции железной дороги.
Организованная в июле транспортной прокуратурой проверка была направлена на то, чтобы выявить возможные нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Такие проверки устраиваются на железной дороге даже в том случае, если инциденты обходятся без жертв и большого материального ущерба.
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