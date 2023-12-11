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Жительница Сысертского округа вышла в пикет к Свердловскому заксобранию

16.02 Среда, 13 декабря 2023
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жительница Сысертского округа вышла в пикет против строительства мусорного полигона. Для пикетирования она выбрала место возле здания Свердловского заксобрания, так как именно от него будет зависеть судьба жителей округа.

Напомним, что на рассмотрение областному парламенту вынесли два законопроекта, которые отнимают градостроительные полномочия у депутатов думы Сысерти. О возможном принятии таких законов «Вечерним ведомостям» ранее сообщал источник из числа депутатов.

Сегодня профильный комитет ЗакСО рассматривает один из законопроектов, но заседание решили сделать закрытым.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Возможности повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов отберут с помощью двух законопроектов
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