Поминки по снесенным историческим зданиям устроили в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поминки по памятникам архитектуры и уникальным зданиям Екатеринбурга устроили на Плотинке. Горожане принесли памятные фотографии уничтоженных зданий и возложили цветы к «могильной» плите.В сети появились заявления по поводу этой траурной акции.«Снесено около 60 зданий, имевших архитектурную и историческую ценность (пока в альбоме не все). Мы не можем в полной мере оценить, что происходило с архитектурным наследием города до 2012 года. Но, мы видели и пропустили через себя хронику предъюбилейного десятилетия. Проводили экскурсии и выставки, митинги и пикеты, подавали заявления и экспертизы о постановке на охрану, дежурили ночью и в выходные. Это то, что было возможно в отсутствие грамотной стратегии сохранения и включения в жизнь исторического архитектурного наследия Екатеринбурга», — сообщается в заявлении движения «Реальная история».Траурный памятный проект назвали «Черная лента». Среди фотографий уничтоженные и снесенные здания за последние годы.