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Представитель Ассоциации НТО Екатеринбурга Денис Рудаков вышел в пикет к мэрии
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Представитель Ассоциации нестационарных торговых объектов (НТО) Екатеринбурга Денис Рудаков вышел в пикет к мэрии, выражая протест против совещаний по проблеме НТО, организуемых в здании городской администрации без привлечения всех заинтересованных сторон.
Представители ассоциации НТО, по их словам, не смогли попасть на сегодняшнее мероприятие, организованное в здании мэрии Екатеринбурга.
Накануне администрация Екатеринбурга распространила пресс-релиз, в котором проинформировала о проведении совместного заседания двух комиссий гордумы для обсуждения развития сферы НТО в Екатеринбурге. Докладчиками были заявлены член городской общественной палаты Дмитрий Чукреев, представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина, начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
Представители ассоциации НТО Денис Рудаков и Роман Ступников на встречу попасть не смогли – по их словам, они написали в мэрию, но в ответ получили сообщение о том, что правки в программу выступлений внести уже нельзя, и предложение следить за трансляцией на канале гордумы.
Напомним, что ранее прокуратура организовывала проверку в городской администрации, которая касалась ее деятельности в сфере регулирования уличной торговли.
Ранее «Вечерние ведомости» неоднократно писали про проблемы в сфере нестационарных торговых объектов (НТО) – например, о том, как попытки навести в этой сфере порядок при разных руководителях города терпели крах, и как предпринимателям, желающим попасть в схему размещения НТО по закону, отказывали в этом на основании ещё не существующих документов.
Представители ассоциации НТО, по их словам, не смогли попасть на сегодняшнее мероприятие, организованное в здании мэрии Екатеринбурга.
Накануне администрация Екатеринбурга распространила пресс-релиз, в котором проинформировала о проведении совместного заседания двух комиссий гордумы для обсуждения развития сферы НТО в Екатеринбурге. Докладчиками были заявлены член городской общественной палаты Дмитрий Чукреев, представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина, начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
Представители ассоциации НТО Денис Рудаков и Роман Ступников на встречу попасть не смогли – по их словам, они написали в мэрию, но в ответ получили сообщение о том, что правки в программу выступлений внести уже нельзя, и предложение следить за трансляцией на канале гордумы.
Напомним, что ранее прокуратура организовывала проверку в городской администрации, которая касалась ее деятельности в сфере регулирования уличной торговли.
Ранее «Вечерние ведомости» неоднократно писали про проблемы в сфере нестационарных торговых объектов (НТО) – например, о том, как попытки навести в этой сфере порядок при разных руководителях города терпели крах, и как предпринимателям, желающим попасть в схему размещения НТО по закону, отказывали в этом на основании ещё не существующих документов.
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