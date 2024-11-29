Фиалку с сильнейшим ожогом пытаются спасти в Екатеринбурге

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Чёрную кошечку с очень сильным ожогом передней части тела пытаются спасти в Екатеринбурге. Её нужны капельницы, операции и переливания крови.При каких обстоятельствах Фиалка (так назвали кошку) получила свой обширный ожог, неизвестно. Даже не совсем понятен характер ожога — получен он термически или от воздействия каких-то химических веществ. Но ясно одно — без серьёзного ветеринарного вмешательства кошка долго не проживёт. Она не может самостоятельно кушать и находится в тяжёлом состоянии.Сейчас Фиалка в ветеринарной клинике Доктора Тебенькова, под капельницами и бдительным наблюдением. К ней уже возят котов-доноров, которые делятся с обожжённой кошкой кровью. Пока главная задача — стабилизировать состояние животного, после чего будет решаться вопрос о хирургической операции.Опекой Фиалки и поиском средств на оплату её лечения занимается зооприют «Клякса», куда кошечка, скорее всего и отправится в случае успешного лечения. Оказать финансовую поддержку в спасении Фиалки можно по ниже указанным реквизитам: