Свердловский Россельхознадзор снова проиграл суд московскому банку





указано в карточке дела. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Россельхознадзора проиграло суд московскому банку – владельцу участка, на котором планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса с мусорным полигоном при нём.Суд апелляционной инстанции в Перми, как и суд первой инстанции в Екатеринбурге, встал на сторону банка «Агропромкредит». Жалобу рассматривала тройка судей 17-го арбитражного апелляционного суда под председательством Евгении Васильевой.Напомним, что управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Свердловской области провело в конце 2023 года внеплановую выездную проверку участка возле деревни Андреевка, который принадлежит банку и относится к землям сельскохозяйственного назначения, и обнаружило, что эти земли по своему назначению не использовались.По итогам этой проверки было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства от 21.12.2023 № 37-06, которое грозило для «Агропромкредита» изъятием земли как неиспользуемой по назначению. Однако банкиры оспорили законность этого предписания и подали в суд – они утверждали, что всё-таки возделывают этот участок. Суды двух инстанций с ними согласились.Сейчас земли, из-за которых разгорелся спор, находятся в процессе перевода из сельхозземель в промышленные. Это откроет возможность построить на них мусороперерабатывающий комплекс с мусорным полигоном. Его проект планируют реализовать структуры, связанные с владельцами того же банка «Агропромкредит».