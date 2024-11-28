17-летняя девушка пострадала в ДТП на Щорса в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 2 декабря, около 13.00, в Екатеринбурге на Щорса «Газель» столкнулась с Citroën с4. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель «Газели» при выезде с прилегающей территории не убедился в том, что он никому не помешает и столкнулся с Citroën. В итоге пострадала 17-летняя девушка, ехавшая на заднем пассажирском сидении иномарки. Она получила травму ноги, и его увезли в ДГКБ №9.Известно, что водитель «Газели» – 22-летний молодой человек со стажем три года. К ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Водитель Citroën – 21-летний парень, тоже со стажем вождения три года. Он нарушал ПДД 16 раз.