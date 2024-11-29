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С приходом зимы уличные экскурсии трансформируются в формат «Свердловского дайджеста»
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Музей истории Екатеринбурга объявил о возобновлении «Свердловского дайджеста» — серии кинолекций об истории и архитектуре уральской столицы. Они могут стать отличной альтернативой уличным экскурсиям, которым зимняя погода на Среднем Урале не слишком благоволит.
Серия кинолекций «Свердловский дайджест» проводилась в музее и раньше, но была «поставлена на паузу» на летне-осенний период, когда любопытным горожанам и гостям Екатеринбурга можно было показывать «живьём» объекты, о которых идёт речь. К слову, в «пешие информативные походы» экскурсантов водил автор лекций «Свердловского дайджеста», учёный секретарь музея Евгений Бурденков. Теперь он продолжит рассказывать о любимом городе, просто показывая его архитектурные шедевры на киноэкране и в тёплом зале.
Первая в новом зимнем сезоне кинолекция будет посвящена екатеринбургским архитектурным объектам, которые были построены в 1951 году, очень важном для облика Екатеринбурга (если быть точнее, в то время — Свердловска). В частности, Евгений Бурденков расскажет о здании банно-прачечного комбината №5, которое расположено во Втузгородке. Это будет уже завтра, 3 декабря, в кинозале Свердловского областного фильмофонда (улица Блюхера, 4). Начало лекции в 7 часов вечера, вход свободный, но по регистрации на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Серия кинолекций «Свердловский дайджест» проводилась в музее и раньше, но была «поставлена на паузу» на летне-осенний период, когда любопытным горожанам и гостям Екатеринбурга можно было показывать «живьём» объекты, о которых идёт речь. К слову, в «пешие информативные походы» экскурсантов водил автор лекций «Свердловского дайджеста», учёный секретарь музея Евгений Бурденков. Теперь он продолжит рассказывать о любимом городе, просто показывая его архитектурные шедевры на киноэкране и в тёплом зале.
Первая в новом зимнем сезоне кинолекция будет посвящена екатеринбургским архитектурным объектам, которые были построены в 1951 году, очень важном для облика Екатеринбурга (если быть точнее, в то время — Свердловска). В частности, Евгений Бурденков расскажет о здании банно-прачечного комбината №5, которое расположено во Втузгородке. Это будет уже завтра, 3 декабря, в кинозале Свердловского областного фильмофонда (улица Блюхера, 4). Начало лекции в 7 часов вечера, вход свободный, но по регистрации на сайте Музея истории Екатеринбурга.
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