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Прокуратура и СК проводят проверку в связи с нападением собак на женщину с ребёнком в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В прокуратуре и СК сообщили о начале проверок, касающихся отлова безнадзорных животных в Нижнем Тагиле. Поводом стало нападения собачьей стаи на женщину с ребёнком рядом с педагогическим колледжем на улице Сергея Коровина.
Ранее в СМИ сообщалось, что 25 ноября в этом месте на женщину с ребёнком стали бросаться собаки, отогнать которых помогли случайные прохожие.
Сейчас представители прокуратуры намерены выяснить был ли заключен муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных, и если да, то, как его выполняет подрядная организация. СК также организует свою проверку на предмет возможной халатности должностных лиц.
Ранее в СМИ сообщалось, что 25 ноября в этом месте на женщину с ребёнком стали бросаться собаки, отогнать которых помогли случайные прохожие.
Сейчас представители прокуратуры намерены выяснить был ли заключен муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных, и если да, то, как его выполняет подрядная организация. СК также организует свою проверку на предмет возможной халатности должностных лиц.
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