Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов
Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Предпринимателям из столицы Урала приходится сталкиваться не только с различными проверками государственных органов, но и с препятствиями в ведении бизнеса из-за несуществующих правовых актов. О том, как в Екатеринбурге услышаны призывы о мораториях на проверки для бизнеса, как предприниматели отстаивают в судах право на работу по закону, и как борьба бизнеса и чиновников доходит порой до абсурда – в материале «Вечерних ведомостей».
Предприниматель из Екатеринбурга Денис Косинцев и компания «Экспоинт» в последние месяцы неоднократно попадали в СМИ. Причиной упоминания и даже нападок на него был скандал со строительством автомойки на улице Блюхера в столице Урала (мы тоже писали об этом).
После выхода нашего недавнего материала о незаконных торговых точках в Екатеринбурге, Косинцев обратился в редакцию «Вечерних ведомостей». Предприниматель считает, что нападки на деятельность компании «Экспоинт» могли начаться, а в СМИ соответствующая негативная информация могла исходить от заинтересованных людей, которые пытаются всячески ставить препоны для ведения бизнеса по закону.
Когда мы ознакомились с документами, предоставленными Косинцевым, мы, честно говоря, немного ахнули. Но обо всем по порядку.
Изначально представители компании «Экспоинт» решили заняться предпринимательством на неразграниченной земле в Екатеринбурге, подали заявку на предоставление участков для установки на них нестационарных объектов. На момент подачи заявлений участки можно было получить без торгов и аукциона – так было прописано в законодательстве, и всё, что было необходимо сделать – это выбрать участок, подать заявку в госорган, и, получив разрешение, заключить договор с мэрией, начать платить аренду в бюджет города и спокойно заниматься бизнесом.
Но так всё выглядело бы, если бы не только предприниматели, но и чиновники соблюдали закон.
Когда представители компании обратились со списком участков с просьбой заключить с ними договора, то получили отказ. При этом в отказе чиновники ссылались на ещё непринятый, неразработанный, то есть, по сути, и несуществующий документ. Из-за которого договор подписать с компанией якобы нельзя.
И это в то самое время, когда в Екатеринбурге, по некоторой информации, действует до двух тысяч незаконных объектов НТО, то есть бюджет с этого полулегального, а то и вовсе нелегального бизнеса не получает ничего. А тут компания предлагает заключить официальные договоры и отчислять в бюджет города деньги за аренду.
В компании с таким отказом не согласились, и юристы предприятия подали в суд. Арбитражный суд Свердловской области, изучив документы, которые предоставили как представители «Экспоинта», так и ответчики-чиновники, встал на сторону предпринимателей, а после свердловского арбитража и апелляция подтвердила, что предприниматели могут по закону заниматься бизнесом на этих участках.
После судебных решений мэрия заключила договоры с компанией. Но, видимо, вынужденное судом соглашение стало для чиновников невыносимым, ведь дальше начался какой-то цирк.
Вроде бы после выигранного суда, и после того как компания «Экспоинт» начала платить арендные платежи в бюджет Екатеринбурга, и немалые, между прочим, – более полумиллиона рублей в месяц, от предпринимателей должны были не только отстать, но и, вероятно, помогать какими-то консультациями (ведь экономика страны сейчас находится под санкционным давлением, а микро- и малый бизнес – это те направления, которые президент и федеральные министры рекомендуют поддерживать), но стало только хуже.
Теперь вопросы у городских чиновников стали возникать буквально по любому поводу, даже крайне сомнительному.
Так, например, мэрия отказалась согласовывать внешний вид торговых галерей «Экспоинта», ссылаясь, вы не поверите, снова на документ, которого ещё нет, который еще не разработан.
«Мы пожаловались в ФАС и просили оштрафовать администрацию. Однако в антимонопольном органе нам ответили, что штрафовать мэрию они не будут, так как мы вообще не должны согласовывать эскизы по объектам, если чиновники ещё не утвердили документ, который это регламентирует», — рассказывает Косинцев.
Удивительная, конечно, избирательность городских чиновников: незаконные, полуразрушенные киоски стоят во многих районах Екатеринбурга – и ярого сопротивления этому как-то не замечается. Зато, когда кто-то решает всё делать по закону – к нему возникает нездоровое внимание и настойчивость.
Повторимся, сумма, которая совершенно официально уходит в бюджет Екатеринбурга от компании «Экспоинт», составляет более полумиллиона рублей в месяц. Предприниматели платят всё вовремя и официально (а может, в этом и есть основная причина, почему чиновники не могут отстать от компании?). Но это не мешает разным районным администрациям продолжать бороться с легальным бизнесом.
На данный момент в картотеке Арбитражного суда Свердловской области опубликована информация аж о четырёх различных исках чиновников к «Экспоинту». Из администраций Верх-Исетского, Железнодорожного и Ленинского районов.
Суть претензий разная – то чиновники хотят увеличить стоимость аренды, ссылаясь на то, что нужно применить к расчётам другие коэффициенты, то чиновники штрафуют за какие-то незначительные нарушения, или за то, что нарушениями и не является (так, суд отменил некоторые постановления об административных правонарушениях).
Ну то есть, вместо того, чтобы работать, предприниматели вынуждены постоянно ходить по судам, или «отбиваться» от проверок, которые по документам и не совсем проверки, однако с чиновниками и сотрудниками прокуратуры представителям «Экспоинта» приходится общаться чуть ли не каждый день.
И это при том, что руководители государства призывали не кошмарить бизнес, особенно сейчас – когда экономика переживает, мягко говоря, серьёзные испытания. Хотя, казалось бы, в начале года звучали не только призывы Владимира Путина, но и вполне конкретные правительственные постановления Михаила Мишустина о запрете любых внеплановых проверок бизнеса кроме исключительных случаев, когда имеется угроза жизни или здоровью населения. В Екатеринбурге это, судя по всему, не действует?
Представители «Экспоинта» даже обращались к министру промышленности и торговли России (а ныне ещё и вице-премьеру и куратору правительства России по Уральскому федеральному округу) Денису Мантурову с просьбой оценить количество проверок, с которыми столкнулась компания, и вмешаться в ситуацию.
Тогда из Минпромторга ответили, что правительству Свердловской области информация отправлена, а задачи у государства сейчас – оказывать всяческое содействие бизнесу, в том числе и в открытии новых нестационарных объектов.
Ответ от Минпромторга пришёл еще в мае, однако изменилось ли что-то с тех пор?
По словам представителя «Экспоинта», проверок пока от этого меньше не стало. Но чиновники не называют это проверками, хотя чуть ли не еженедельно и приезжают на объекты ведения бизнеса.
«Мы стараемся уже наконец запустить наши проекты по автомойкам в полную силу. Один объект по установке комплекса выходит нам в несколько миллионов рублей. Но вместо того, чтобы заниматься делом, нам приходится постоянно то ходить по судам, то выслушивать всё новые претензии от разных чиновников. И где эта обещанная поддержка для бизнеса от муниципальных чиновников?», — вопрошается Денис Косинцев.
Одну из своих автомоек предприниматели разместили на Начдива Онуфриева – в месте пересечения улицы Амундсена с Объездной дорогой. Для местных жителей она вряд ли доставила какие-то проблемы, поскольку они привыкли жить рядом с очень оживлённой трассой – те, у кого нет автомобиля, её, наверное, даже и не заметили, а те, у кого он есть, должны быть только довольны возможностью помыть авто рядом с домом.
Но зато появление автомойки не понравилось городской администрации – с подачи чиновников мэрии на владельца объекта составили протокол по статье 11.21 КоАП. Вкратце, правонарушение, по мнению мэрии, сводилось к тому, что объект НТО разместили в границах полосы отвода автомобильной дороги без заключения договора с владельцем автомобильной дороги (муниципалитетом).
И это при том, что, учитывая действующие ПЗЗ и федеральные законы, дорога, о которой идёт речь (улица Начдива Онуфриева), не предполагает установление придорожных полос, поскольку полностью находится в границах населённого пункта (п1 статьи 26 ФЗ №257 «Об автомобильных дорогах»).
Кроме того, автомойка полностью располагается на уже асфальтированной площадке на значительном удалении от любых пересечений и примыканий к дороге местного значения, не имеет пересечений и примыканий с Объездной дорогой, и по этой причине, согласно закону, каких-либо согласований с собственником дороги не требуется.
Автомойка на Блюхера «вспыхнула» протестом местных жителей зимой этого года. Тогда жильцы ближайших домой вышли на улицу и обратились к чиновникам с просьбой остановить установку объекта.
Действительно, с этой автомойкой происходили какие-то странные события – сначала мэрия заключает договор с предпринимателями, включает автомойку в Схему, а уже потом выясняется, что местные жители недовольны – так, может, сначала нужно с жителями города согласовать объекты, а уже потом подписывать договора с кем-то?
А то получается, какая-то странная ситуация – городские чиновники либо жителей вынуждают смиряться с чем-то, либо предпринимателей ставят в положение, извините, идиотов – договор есть, всё законно, платежи ежемесячно уходят в бюджет города, вот только бизнесом там заниматься нельзя, этакая благотворительность получается.
Деньги же за аренду этого участка компания до сих пор платит в бюджет Екатеринбурга.
Не менее резонансной получилась история с автомойкой на улице Таватуйской, о которой неоднократно писали СМИ. Опять же, при наличии действующего договора между администрацией и ООО «Экспоинт» на размещение нестационарного торгового объекта площадью 240 квадратных метров (из которых 100 квадратов отводится под торговлю товарами, а остальные 140 – под автоуслуги, в том числе мойку) городских и районных чиновников не устроило его исполнение.
Администрация решила расторгнуть договор, но, пока несогласные с этим бизнесмены оспаривают расторжение в суде, зачем-то начала ещё и предпринимать другие меры, будто пытаясь поскорее выжить ООО «Экспоинт» с места (хотя, казалось бы, что мешало просто дождаться решения суда?).
Так, чиновники обвинили представителей «Экспоинт» в нарушении благоустройства – якобы их подрядчики повредили бордюрные камни, хотя «Экспоинт» просто обустраивал проезд к автомоечному комплексу.
Но этого чиновникам показалось мало, и они ещё обвинили предпринимателей в уголовном преступлении – незаконной вырубке деревьев (статья 260 УК), однако пней, которые бы свидетельствовали о имевшем месте преступлении, на месте не оказалось – поэтому полиции не оставалось ничего иного, кроме как вынести отказ в возбуждении уголовного дела.
Внимание чиновников к одной лишь автомойке было настолько высоким, что в один из выходных майских дней, чтобы остановить рабочих, производивших монтажные работы, на место приехали одновременно замглавы администрации Железнодорожного района Иван Клюкин, замначальника отдела потребительского рынка Михаил Степичев и начальник отдела благоустройства и транспорта Сергей Соломеин.
Все они стали отдавать на месте распоряжения прекратить работы и вызвали ДПС, ППС и ГБР. Однако, не найдя законных оснований остановить работы, этого им показалось мало и они вызвали ещё и трактор-погрузчик – с целью поставить его на месте работ и воспрепятствовать им.
Отсылки чиновников к тому, что автомойка доставляет неудобства местным жителям крайне сомнительны. Если на улице Блюхера действительно располагаются жилые дома, то на чётной стороне Таватуйской в месте установки автомойки их нет вообще – здесь располагаются только промышленные и складские объекты, а ближайший жилой дом – Таватуйская, 12/1 находится почти в полукилометре от неё.
В своих претензиях к «Экспоинту» сотрудники администрации ссылаются также на то, что в случае с автомойкой на Таватуйской с областным Минприроды не было согласовано санитарно-защитной зоны — в то время как, согласно утверждённым правительством правилам, санитарно-защитные зоны устанавливаются только в отношении объектов капитального строительства, но никак не НТО.
Суд по этому объекту состоится уже в августе.
Но сама ситуация с автомойкой на Таватуйской удивляет еще и тем, что совсем недалеко от нее находится несколько незаконных торговых точек, которые либо вообще не включены в Схему, либо (как в ситуации со сказочным кафе) разрослись до площади, которая в разы превышает заявленную официально.
Денис Косинцев в разговоре с «Вечерними ведомостями» предположил, что если бы у него не было документов, то, скорее всего, бизнес вести было бы гораздо легче.
Глядя на успешно работающие сотни незаконных НТО, не включённых в Схему, с ним сложно не согласиться. Ведь вывезти незаконный киоск оказывается намного сложнее для чиновников, чем работать по закону у предпринимателей, которые действительно хотят соблюдать законодательство.
Редакция «Вечерних ведомостей» будет внимательно следить раз развитием событий в сфере НТО. Если рядом с вашим домом есть незаконный объект, или вы тоже, как предприниматель, столкнулись с чиновничьими барьерами в ведении своего бизнеса легально, пишите нам.
Предприниматель из Екатеринбурга Денис Косинцев и компания «Экспоинт» в последние месяцы неоднократно попадали в СМИ. Причиной упоминания и даже нападок на него был скандал со строительством автомойки на улице Блюхера в столице Урала (мы тоже писали об этом).
После выхода нашего недавнего материала о незаконных торговых точках в Екатеринбурге, Косинцев обратился в редакцию «Вечерних ведомостей». Предприниматель считает, что нападки на деятельность компании «Экспоинт» могли начаться, а в СМИ соответствующая негативная информация могла исходить от заинтересованных людей, которые пытаются всячески ставить препоны для ведения бизнеса по закону.
Когда мы ознакомились с документами, предоставленными Косинцевым, мы, честно говоря, немного ахнули. Но обо всем по порядку.
Суды с МУГИСО и мэрией Екатеринбурга. Акт первый
Изначально представители компании «Экспоинт» решили заняться предпринимательством на неразграниченной земле в Екатеринбурге, подали заявку на предоставление участков для установки на них нестационарных объектов. На момент подачи заявлений участки можно было получить без торгов и аукциона – так было прописано в законодательстве, и всё, что было необходимо сделать – это выбрать участок, подать заявку в госорган, и, получив разрешение, заключить договор с мэрией, начать платить аренду в бюджет города и спокойно заниматься бизнесом.
Но так всё выглядело бы, если бы не только предприниматели, но и чиновники соблюдали закон.
Когда представители компании обратились со списком участков с просьбой заключить с ними договора, то получили отказ. При этом в отказе чиновники ссылались на ещё непринятый, неразработанный, то есть, по сути, и несуществующий документ. Из-за которого договор подписать с компанией якобы нельзя.
И это в то самое время, когда в Екатеринбурге, по некоторой информации, действует до двух тысяч незаконных объектов НТО, то есть бюджет с этого полулегального, а то и вовсе нелегального бизнеса не получает ничего. А тут компания предлагает заключить официальные договоры и отчислять в бюджет города деньги за аренду.
В компании с таким отказом не согласились, и юристы предприятия подали в суд. Арбитражный суд Свердловской области, изучив документы, которые предоставили как представители «Экспоинта», так и ответчики-чиновники, встал на сторону предпринимателей, а после свердловского арбитража и апелляция подтвердила, что предприниматели могут по закону заниматься бизнесом на этих участках.
Отрывок из решения Арбитражного суда Свердловской области
После судебных решений мэрия заключила договоры с компанией. Но, видимо, вынужденное судом соглашение стало для чиновников невыносимым, ведь дальше начался какой-то цирк.
«Когда мы выиграли первые суды с чиновниками, мы, конечно, предполагали, что после их проигрыша могут случиться ответные реакции, но ни один человек в здравом уме не мог предположить, что столкнется с откровенным фарсом», – рассказывает представитель «Экспоинта» Денис Косинцев.
И снова отказ, и снова несуществующий документ
Вроде бы после выигранного суда, и после того как компания «Экспоинт» начала платить арендные платежи в бюджет Екатеринбурга, и немалые, между прочим, – более полумиллиона рублей в месяц, от предпринимателей должны были не только отстать, но и, вероятно, помогать какими-то консультациями (ведь экономика страны сейчас находится под санкционным давлением, а микро- и малый бизнес – это те направления, которые президент и федеральные министры рекомендуют поддерживать), но стало только хуже.
Теперь вопросы у городских чиновников стали возникать буквально по любому поводу, даже крайне сомнительному.
Так, например, мэрия отказалась согласовывать внешний вид торговых галерей «Экспоинта», ссылаясь, вы не поверите, снова на документ, которого ещё нет, который еще не разработан.
«Мы пожаловались в ФАС и просили оштрафовать администрацию. Однако в антимонопольном органе нам ответили, что штрафовать мэрию они не будут, так как мы вообще не должны согласовывать эскизы по объектам, если чиновники ещё не утвердили документ, который это регламентирует», — рассказывает Косинцев.
Предприниматели не могли согласовать нестационарные объекты, но из ответа антимонопольной службы выяснилось, что согласовывать это с мэрией и не нужно
Удивительная, конечно, избирательность городских чиновников: незаконные, полуразрушенные киоски стоят во многих районах Екатеринбурга – и ярого сопротивления этому как-то не замечается. Зато, когда кто-то решает всё делать по закону – к нему возникает нездоровое внимание и настойчивость.
Бесконечные суды и проверки. Акт второй
Повторимся, сумма, которая совершенно официально уходит в бюджет Екатеринбурга от компании «Экспоинт», составляет более полумиллиона рублей в месяц. Предприниматели платят всё вовремя и официально (а может, в этом и есть основная причина, почему чиновники не могут отстать от компании?). Но это не мешает разным районным администрациям продолжать бороться с легальным бизнесом.
На данный момент в картотеке Арбитражного суда Свердловской области опубликована информация аж о четырёх различных исках чиновников к «Экспоинту». Из администраций Верх-Исетского, Железнодорожного и Ленинского районов.
Предприниматели пытаются через суд добиться возможности работать по закону, чиновники пытаются через суд остановить предпринимателей
Суть претензий разная – то чиновники хотят увеличить стоимость аренды, ссылаясь на то, что нужно применить к расчётам другие коэффициенты, то чиновники штрафуют за какие-то незначительные нарушения, или за то, что нарушениями и не является (так, суд отменил некоторые постановления об административных правонарушениях).
Ну то есть, вместо того, чтобы работать, предприниматели вынуждены постоянно ходить по судам, или «отбиваться» от проверок, которые по документам и не совсем проверки, однако с чиновниками и сотрудниками прокуратуры представителям «Экспоинта» приходится общаться чуть ли не каждый день.
«Администрации районов постоянно запрашивают у нас какие-то документы. Постоянно ссылаются на прокуратуру – якобы претензии вообще не к нам, а к этим самым администрациям, но при этом по нашим объектам. Мы воспринимаем всё это именно как проверки, как бы по документам это ни называлось», — говорит представитель компании.
И это при том, что руководители государства призывали не кошмарить бизнес, особенно сейчас – когда экономика переживает, мягко говоря, серьёзные испытания. Хотя, казалось бы, в начале года звучали не только призывы Владимира Путина, но и вполне конкретные правительственные постановления Михаила Мишустина о запрете любых внеплановых проверок бизнеса кроме исключительных случаев, когда имеется угроза жизни или здоровью населения. В Екатеринбурге это, судя по всему, не действует?
Представители «Экспоинта» даже обращались к министру промышленности и торговли России (а ныне ещё и вице-премьеру и куратору правительства России по Уральскому федеральному округу) Денису Мантурову с просьбой оценить количество проверок, с которыми столкнулась компания, и вмешаться в ситуацию.
Тогда из Минпромторга ответили, что правительству Свердловской области информация отправлена, а задачи у государства сейчас – оказывать всяческое содействие бизнесу, в том числе и в открытии новых нестационарных объектов.
Ответ от Минпромторга пришёл еще в мае, однако изменилось ли что-то с тех пор?
По словам представителя «Экспоинта», проверок пока от этого меньше не стало. Но чиновники не называют это проверками, хотя чуть ли не еженедельно и приезжают на объекты ведения бизнеса.
«Мы стараемся уже наконец запустить наши проекты по автомойкам в полную силу. Один объект по установке комплекса выходит нам в несколько миллионов рублей. Но вместо того, чтобы заниматься делом, нам приходится постоянно то ходить по судам, то выслушивать всё новые претензии от разных чиновников. И где эта обещанная поддержка для бизнеса от муниципальных чиновников?», — вопрошается Денис Косинцев.
Разбираем по объектам: автомойка на Онуфриева. Жители не протестовали, но администрации всё равно не понравилось
Одну из своих автомоек предприниматели разместили на Начдива Онуфриева – в месте пересечения улицы Амундсена с Объездной дорогой. Для местных жителей она вряд ли доставила какие-то проблемы, поскольку они привыкли жить рядом с очень оживлённой трассой – те, у кого нет автомобиля, её, наверное, даже и не заметили, а те, у кого он есть, должны быть только довольны возможностью помыть авто рядом с домом.
Пока мэрия судится с автомойщиками, они пытаются привить культуру чистых автомобилей через лозунг «Чистая машина - чистый город»
Но зато появление автомойки не понравилось городской администрации – с подачи чиновников мэрии на владельца объекта составили протокол по статье 11.21 КоАП. Вкратце, правонарушение, по мнению мэрии, сводилось к тому, что объект НТО разместили в границах полосы отвода автомобильной дороги без заключения договора с владельцем автомобильной дороги (муниципалитетом).
И это при том, что, учитывая действующие ПЗЗ и федеральные законы, дорога, о которой идёт речь (улица Начдива Онуфриева), не предполагает установление придорожных полос, поскольку полностью находится в границах населённого пункта (п1 статьи 26 ФЗ №257 «Об автомобильных дорогах»).
Кроме того, автомойка полностью располагается на уже асфальтированной площадке на значительном удалении от любых пересечений и примыканий к дороге местного значения, не имеет пересечений и примыканий с Объездной дорогой, и по этой причине, согласно закону, каких-либо согласований с собственником дороги не требуется.
Для того чтобы согласовывать с мэрией свои автомойки, предприниматели заказывали проекты внешнего вида и инфраструктуры, в проекте на 16-ти листах указано, что конструкция мойки сборно-разборная, то есть обвинять предпринимателях в капитальных строениях абсурдно. Один такой проект выходит в несколько сотен тысяч рублей. Тем временем, по Екатеринбургу стоят тысячи незаконных киосков удручающего внешнего вида. А как с ними борются чиновники?
Автомойка на Блюхера – жители протестовали, но администрация подписала договор
Автомойка на Блюхера «вспыхнула» протестом местных жителей зимой этого года. Тогда жильцы ближайших домой вышли на улицу и обратились к чиновникам с просьбой остановить установку объекта.
«Когда мы почитали в СМИ, в чем нас обвиняют – что мы незаконно ставим автомойку, что мы нарушаем что-то – мы, мягко говоря, были удивлены, — рассказывает представитель «Экспоинта» Денис Косинцев, — У нас на руках договор с администрацией Екатеринбурга, в котором прописано, что на этом месте может быть именно автомойка. И вот, когда мы уже вложили достаточную сумму, происходит протест жителей и странное поведение чиновников. Естественно, что почти сразу все работы были остановлены – так как у нас не стояло задачи поставить объект «любой ценой», мы всё всегда стараемся делать по закону».
Действительно, с этой автомойкой происходили какие-то странные события – сначала мэрия заключает договор с предпринимателями, включает автомойку в Схему, а уже потом выясняется, что местные жители недовольны – так, может, сначала нужно с жителями города согласовать объекты, а уже потом подписывать договора с кем-то?
А то получается, какая-то странная ситуация – городские чиновники либо жителей вынуждают смиряться с чем-то, либо предпринимателей ставят в положение, извините, идиотов – договор есть, всё законно, платежи ежемесячно уходят в бюджет города, вот только бизнесом там заниматься нельзя, этакая благотворительность получается.
Деньги же за аренду этого участка компания до сих пор платит в бюджет Екатеринбурга.
Автомойка на Таватуйской – больше всего придирок
Не менее резонансной получилась история с автомойкой на улице Таватуйской, о которой неоднократно писали СМИ. Опять же, при наличии действующего договора между администрацией и ООО «Экспоинт» на размещение нестационарного торгового объекта площадью 240 квадратных метров (из которых 100 квадратов отводится под торговлю товарами, а остальные 140 – под автоуслуги, в том числе мойку) городских и районных чиновников не устроило его исполнение.
Предприниматели облагородили территорию рядом с автомойкой на Таватуйской. Ближайшие жилые дома находятся в полукилометре от объекта
Администрация решила расторгнуть договор, но, пока несогласные с этим бизнесмены оспаривают расторжение в суде, зачем-то начала ещё и предпринимать другие меры, будто пытаясь поскорее выжить ООО «Экспоинт» с места (хотя, казалось бы, что мешало просто дождаться решения суда?).
Так, чиновники обвинили представителей «Экспоинт» в нарушении благоустройства – якобы их подрядчики повредили бордюрные камни, хотя «Экспоинт» просто обустраивал проезд к автомоечному комплексу.
Но этого чиновникам показалось мало, и они ещё обвинили предпринимателей в уголовном преступлении – незаконной вырубке деревьев (статья 260 УК), однако пней, которые бы свидетельствовали о имевшем месте преступлении, на месте не оказалось – поэтому полиции не оставалось ничего иного, кроме как вынести отказ в возбуждении уголовного дела.
Внимание чиновников к одной лишь автомойке было настолько высоким, что в один из выходных майских дней, чтобы остановить рабочих, производивших монтажные работы, на место приехали одновременно замглавы администрации Железнодорожного района Иван Клюкин, замначальника отдела потребительского рынка Михаил Степичев и начальник отдела благоустройства и транспорта Сергей Соломеин.
Все они стали отдавать на месте распоряжения прекратить работы и вызвали ДПС, ППС и ГБР. Однако, не найдя законных оснований остановить работы, этого им показалось мало и они вызвали ещё и трактор-погрузчик – с целью поставить его на месте работ и воспрепятствовать им.
Отсылки чиновников к тому, что автомойка доставляет неудобства местным жителям крайне сомнительны. Если на улице Блюхера действительно располагаются жилые дома, то на чётной стороне Таватуйской в месте установки автомойки их нет вообще – здесь располагаются только промышленные и складские объекты, а ближайший жилой дом – Таватуйская, 12/1 находится почти в полукилометре от неё.
В своих претензиях к «Экспоинту» сотрудники администрации ссылаются также на то, что в случае с автомойкой на Таватуйской с областным Минприроды не было согласовано санитарно-защитной зоны — в то время как, согласно утверждённым правительством правилам, санитарно-защитные зоны устанавливаются только в отношении объектов капитального строительства, но никак не НТО.
Суд по этому объекту состоится уже в августе.
Но сама ситуация с автомойкой на Таватуйской удивляет еще и тем, что совсем недалеко от нее находится несколько незаконных торговых точек, которые либо вообще не включены в Схему, либо (как в ситуации со сказочным кафе) разрослись до площади, которая в разы превышает заявленную официально.
Денис Косинцев в разговоре с «Вечерними ведомостями» предположил, что если бы у него не было документов, то, скорее всего, бизнес вести было бы гораздо легче.
Глядя на успешно работающие сотни незаконных НТО, не включённых в Схему, с ним сложно не согласиться. Ведь вывезти незаконный киоск оказывается намного сложнее для чиновников, чем работать по закону у предпринимателей, которые действительно хотят соблюдать законодательство.
Редакция «Вечерних ведомостей» будет внимательно следить раз развитием событий в сфере НТО. Если рядом с вашим домом есть незаконный объект, или вы тоже, как предприниматель, столкнулись с чиновничьими барьерами в ведении своего бизнеса легально, пишите нам.
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В Кировском суде Екатеринбурга отказываются говорить, за что назначили штраф главреду «Вечерних ведомостей»
27 июля 2022
27 июля 2022