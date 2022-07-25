Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону

Суды с МУГИСО и мэрией Екатеринбурга. Акт первый

Отрывок из решения Арбитражного суда Свердловской области

«Когда мы выиграли первые суды с чиновниками, мы, конечно, предполагали, что после их проигрыша могут случиться ответные реакции, но ни один человек в здравом уме не мог предположить, что столкнется с откровенным фарсом», – рассказывает представитель «Экспоинта» Денис Косинцев.

И снова отказ, и снова несуществующий документ

Предприниматели не могли согласовать нестационарные объекты, но из ответа антимонопольной службы выяснилось, что согласовывать это с мэрией и не нужно

Бесконечные суды и проверки. Акт второй

Предприниматели пытаются через суд добиться возможности работать по закону, чиновники пытаются через суд остановить предпринимателей

«Администрации районов постоянно запрашивают у нас какие-то документы. Постоянно ссылаются на прокуратуру – якобы претензии вообще не к нам, а к этим самым администрациям, но при этом по нашим объектам. Мы воспринимаем всё это именно как проверки, как бы по документам это ни называлось», — говорит представитель компании.



Разбираем по объектам: автомойка на Онуфриева. Жители не протестовали, но администрации всё равно не понравилось

Пока мэрия судится с автомойщиками, они пытаются привить культуру чистых автомобилей через лозунг «Чистая машина - чистый город»

Для того чтобы согласовывать с мэрией свои автомойки, предприниматели заказывали проекты внешнего вида и инфраструктуры, в проекте на 16-ти листах указано, что конструкция мойки сборно-разборная, то есть обвинять предпринимателях в капитальных строениях абсурдно. Один такой проект выходит в несколько сотен тысяч рублей. Тем временем, по Екатеринбургу стоят тысячи незаконных киосков удручающего внешнего вида. А как с ними борются чиновники?

Автомойка на Блюхера – жители протестовали, но администрация подписала договор

«Когда мы почитали в СМИ, в чем нас обвиняют – что мы незаконно ставим автомойку, что мы нарушаем что-то – мы, мягко говоря, были удивлены, — рассказывает представитель «Экспоинта» Денис Косинцев, — У нас на руках договор с администрацией Екатеринбурга, в котором прописано, что на этом месте может быть именно автомойка. И вот, когда мы уже вложили достаточную сумму, происходит протест жителей и странное поведение чиновников. Естественно, что почти сразу все работы были остановлены – так как у нас не стояло задачи поставить объект «любой ценой», мы всё всегда стараемся делать по закону».

Автомойка на Таватуйской – больше всего придирок

Предприниматели облагородили территорию рядом с автомойкой на Таватуйской. Ближайшие жилые дома находятся в полукилометре от объекта

Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости