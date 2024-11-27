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В Екатеринбурге вынесли приговор гендиректору фирмы по строительству дорогу за взятку свердловского чиновнику
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговору гендиректору фирмы «Мелиострой», специализирующей по строительству и ремонту дорог, Ирине Городничевой за взятку бывшему начальнику государственного казённого учреждения Свердловской области «Управление автодорог» Вячеславу Данилову.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2023 году обвиняемая передала экс-дорожнику через его подчинённого взятку в размере 4 миллионов рублей. Взамен она рассчитывала получить общее покровительство.
Суд признал её виновной по части 5 статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Напомним, Вячеслав Данилов, согласно выводам следствия, в 2022-2023 годах получил взяток более чем на 12 миллионов рублей от руководителей дорожных подрядчиков за покровительство. Также он является фигурантом уголовного дела против Василия Старкова, который обвиняется в получении этой взятки от «Мелиострой».
Отметим, что в конце ноября стало известно о том, что уголовное дело в отношении Данилова было приостановлено из-за возможности обвиняемого участвовать в судебном разбирательстве. Такая информация появилась в карточке дела на сайте Октябрьского суда Екатеринбурга. Тогда издание «Коммерсант-Урал» сообщало со ссылкой на свой источник, что причиной стало заключение Даниловым контракта с Минобороны.
Приостановки своего дела на том же основании пытался добиться и бывший руководитель Данилова, экс-министр Василий Старков, но суд отказал ему в этом – несмотря на ходатайство командира воинской части.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2023 году обвиняемая передала экс-дорожнику через его подчинённого взятку в размере 4 миллионов рублей. Взамен она рассчитывала получить общее покровительство.
Суд признал её виновной по части 5 статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Напомним, Вячеслав Данилов, согласно выводам следствия, в 2022-2023 годах получил взяток более чем на 12 миллионов рублей от руководителей дорожных подрядчиков за покровительство. Также он является фигурантом уголовного дела против Василия Старкова, который обвиняется в получении этой взятки от «Мелиострой».
Отметим, что в конце ноября стало известно о том, что уголовное дело в отношении Данилова было приостановлено из-за возможности обвиняемого участвовать в судебном разбирательстве. Такая информация появилась в карточке дела на сайте Октябрьского суда Екатеринбурга. Тогда издание «Коммерсант-Урал» сообщало со ссылкой на свой источник, что причиной стало заключение Даниловым контракта с Минобороны.
Приостановки своего дела на том же основании пытался добиться и бывший руководитель Данилова, экс-министр Василий Старков, но суд отказал ему в этом – несмотря на ходатайство командира воинской части.
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