В Екатеринбурге вырос спрос на услуги портных

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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К концу года в Екатеринбурге неожиданно вырос спрос на услуги портных. В ноябре горожане стали чаще заказывать уникальную одежду или просить подшивать ранее купленную.Как рассказали Вечерним ведомостям представители раздела «Услуги» в Авито, на 21% в уральской столице вырос спрос на услуги по вязанию тёплых свитеров и носков сравнению с ноябрём прошлого года, и на 34% – по сравнению с минувшем месяцем. Также на 57% чаще, чем в ноябре прошлого года, екатеринбуржцы стали обращаться к портным за индивидуальной машинной вышивкой.Подшивать свою одежду в Екатеринбурге стали в два раза чаще, чем год назад, и на 60% в сравнении с показателями в октябре. Востребованность ремонта также выросла на 49% за год и на 32% за месяц.