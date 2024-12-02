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Власти Екатеринбурга заявили о снижении дефицита кадров в ДЭУ
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что в районных дорожно-эксплуатационных управлениях стали появляться новые сотрудники, что позволило закрыть 3% вакансий.
Городские власти уверены, что на приток специалистов повлиял рост зарплат. Сейчас в ДЭУ механизаторам обещают до 73 тысяч, водителям – до 66 тысяч, дорожным рабочим – до 48 тысяч рублей.
Кроме этого, как утверждается, тех, кто убирает город по ночам, обеспечивают бесплатным горячим питанием. Правда, такая инициатива действует только в Железнодорожном районе. Но с 2025 года обещают распространить эту меру на весь город.
«За последние две недели ноября к уборке города присоединились 38 специалистов. Кадровый дефицит учреждений сократился на 3 % – до 23,2 %»,
– отчитываются в администрации.
Городские власти уверены, что на приток специалистов повлиял рост зарплат. Сейчас в ДЭУ механизаторам обещают до 73 тысяч, водителям – до 66 тысяч, дорожным рабочим – до 48 тысяч рублей.
Кроме этого, как утверждается, тех, кто убирает город по ночам, обеспечивают бесплатным горячим питанием. Правда, такая инициатива действует только в Железнодорожном районе. Но с 2025 года обещают распространить эту меру на весь город.
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