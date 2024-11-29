Два трамвая в разных частях Екатеринбурга попали в схожие ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием трамваев случились в Екатеринбурге вечером понедельника, 2 декабря. Одна из этих аварий произошла в Орджоникидзевском районе города, другая — в самом центре.Этим вечером на проспекте Ленина столкнулись трамвай 18-го маршрута и легковой автомобиль марки «Kia Optima». По словам свидетелей, иномарка внезапно выехала на рельсы, оказавшись на пути общественного транспорта.Столкновение машины и трамвая привело к большой пробке. На значительное время стало невозможно продвижение трамваев по проспекту Ленина в сторону площади 1905 года. Что ещё хуже, в столкновении пострадала женщина: как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», пассажирку иномарки госпитализировали с черепно-мозговой травмой и гематомами на голове. Сейчас пострадавшая находится в городской травматологической больнице №36.Второе сегодняшнее дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая приключилось на Эльмаше. Там на перекрёстке улиц Старых Большевиков и Фрезеровщиков ещё одна легковая машина стала внезапным препятствием для представителя общественного транспорта. В данном случае о пострадавших сообщений нет.