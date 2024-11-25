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В минувшие выходные екатеринбуржцы переживали за северного оленя

22.06 Понедельник, 2 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Соцсети «екатеринбургского сегмента» все выходные переживали за оленя. Его увидели местные жители на одной из спортплощадок города. Первоначальные шуточки быстро сменились тревогой за судьбу животного.

Первые сообщения о забредшем в город олене сопровождались фотографиями такого невысокого качества, что по ним нельзя было разобрать, олень ли на них изображён, косуля или какое-то ещё животное. Быстро соцсети стали пополняться новыми фотоснимками и даже видео, и стало понятно, что это не просто олень, но олень «не местный», северный, а, значит, версия о том, что он случайно вышел в город, отпала.

Самые неравнодушные горожане не ограничились шутливыми или, наоборот, переживательными комментариями, а начали обзванивать организации, которые могли «потерять» северного оленя. В частности, звонили в верхнепышминский питомник ездовых оленей и в контактные зоопарки (один из которых, в итоге, и признал в рогатом красавце своего беглеца).

Меж тем, олень бегал по футбольному корту на улице Фестивальной, путался рогами в футбольной сетке, потом убежал за пределы корта. Все его телодвижения вызывали новую порцию переживаний, поскольку было очевидно — животное напугано и паникой увеличивает и без того немалый риск для лесного животного погибнуть от одной из многочисленных городских опасностей.

Но в итоге всё закончилось благополучно, и северный олень вернулся в свой вольер на Балтыме. Правда, для этого понадобилась целая спасательная операция, в которой поучаствовали представители Департамента по охране животного мира, мэрии, Екатеринбургского зоопарка и заводчики. Оленя обстреляли дротиками со снотворным, а когда он отключился, транспортировали на Балтым. Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком», животное уже очнулось, оклемалось и бегает вместе с другими оленями, как ни в чём ни бывало.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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