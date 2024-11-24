В центре Екатеринбурга на цифровом стенде вместо информации о достопримечательностях показали порнографию





сказали в администрации. «Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры, для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В центре Екатеринбурга, рядом с водонапорной башней на Плотинке, на экране информационного цифрового стенда, где обычно можно найти информацию о городских достопримечательностях, показали порнографию.Видео с неприличными кадрами, разумеется, зацензуренными, очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Дно Исети».В мэрии казус прокомментировали, объяснив, что выбрать трансляцию для стенда возле водонапорной башни на площади Труда мог любой человек, так как доступ к дисплею не ограничен.Там также предположили, что включить непотребщину могли те, кто снял видео с этими кадрами.Сейчас же все экраны отключили, чтобы решить, как ограничить доступ к выбору контента на цифровых стендах для горожан.