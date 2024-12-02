Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 18 метров в секунду

В связи с этим специалисты советуют:

– держаться подальше от рекламных щитов и других конструкций, которые могут быть неустойчивыми;

– не прятаться от ветра возле стен зданий;

– не парковаться рядом с деревьями и ненадёжными конструкциями;

– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Спасатели из свердловского МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, который ожидается сегодня, 3 декабря.Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить по номеру экстренных служб «112».